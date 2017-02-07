Минюст США вступился за миграционный указ Трампа Опубликовано: Миграционный указ президента Дональда Трампа – это "законное осуществление" его власти, подчеркивают в ведомстве.

Министерство юстиции США выступило в поддержку миграционного указа президента Дональда Трампа и призвало апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности.

"Указ – это законное осуществление власти президента по поводу въезда иностранцев в США и разрешения на въезд для беженцев", – сказано в заявлении ведомства.

В Минюсте также добавляют, что это "окружной суд допустил ошибку, введя запрет на исполнение указа".

Аргументы Минюста США:

– президент наилучшим образом может принимать решения о национальной безопасности;

– неверно называть указ запретом для мусульман, поскольку семь стран, подпавших под действие указа, были выбраны из-за исходящей от них террористической угрозы;

– указ таким образом "нейтрален по отношению к религии";

– у иностранцев за пределами США нет прав на соблюдение предусмотренных американским законом процедур.

Решение приостановить действие миграционного указа Трампа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене.

Прокурор Вашингтона, подавший иск, настаивал, что запрет неконституционен и наносит вред интересам штата. Слушание в апелляционном суде в Сан-Франциско назначено на вторник, 7 февраля, на 15.00 по местному времени (1.00 среды, 8 февраля, по Киеву)..

Напомним, крупнейшие американские IT-компании, в том числе Google, Apple, Microsoft и Facebook, представили в апелляционный суд юридическое обоснование своих возражений против указа Трампа. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.