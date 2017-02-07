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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Минюст США вступился за миграционный указ Трампа
    Опубликовано: 2017-02-07 17:30:03

    Миграционный указ президента Дональда Трампа – это "законное осуществление" его власти, подчеркивают в ведомстве.
    Министерство юстиции США выступило в поддержку миграционного указа президента Дональда Трампа и призвало апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности.
    "Указ – это законное осуществление власти президента по поводу въезда иностранцев в США и разрешения на въезд для беженцев", – сказано в заявлении ведомства.
    В Минюсте также добавляют, что это "окружной суд допустил ошибку, введя запрет на исполнение указа".
    Аргументы Минюста США:
    – президент наилучшим образом может принимать решения о национальной безопасности;
    – неверно называть указ запретом для мусульман, поскольку семь стран, подпавших под действие указа, были выбраны из-за исходящей от них террористической угрозы;
    – указ таким образом "нейтрален по отношению к религии";
    – у иностранцев за пределами США нет прав на соблюдение предусмотренных американским законом процедур.
    Решение приостановить действие миграционного указа Трампа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене.
    Прокурор Вашингтона, подавший иск, настаивал, что запрет неконституционен и наносит вред интересам штата. Слушание в апелляционном суде в Сан-Франциско назначено на вторник, 7 февраля, на 15.00 по местному времени (1.00 среды, 8 февраля, по Киеву)..
    Напомним, крупнейшие американские IT-компании, в том числе Google, Apple, Microsoft и Facebook, представили в апелляционный суд юридическое обоснование своих возражений против указа Трампа.

    Инф. korrespondent.net

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