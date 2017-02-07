Регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Житомирській області Оленою Коваленко спільно з громадськими моніторами Андрієм Сторожуком та Олексієм Котвицьким 31 січня 2017 року здійснено повторний моніторинговий візит до Ходорківського психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради.
В ході візиту з’ясувалося, що майже всі рекомендації, надані керівництву установи за результатами попереднього візиту у вересні 2015 року, не виконані. План усунення виявлених недоліків не складався. Так, в психоневрологічному інтернаті залишаються вакантними посади лікаря-психіатра та лікаря-терапевта. Фактично всі обов’язки лікарів виконує старша медична сестра. Медична документація, як і рік тому, ведеться неналежним чином.
В туалетах та душових кімнатах так і не встановлено перегородки, тому права підопічних інтернату на приватність продовжують порушуватися.
В їдальні не працює водопровідний кран, і у підопічних немає можливості помити руки перед вживанням їжі.
На харчоблоці порушуються санітарно-епідеміологічні вимоги.
Серед інших невирішених питань виявлено такі: для потреб осіб із інвалідністю не облаштовано пандуси, не встановлено фільтри для води, норма житлової площі на особу не відповідає встановленим нормам для проживання. Ліжка в кімнатах стоять впритул, не кожен підопічний має індивідуальну тумбочку.
На ліжках монітори помітили чисті рушники, але медична сестра не змогла пояснити, як часто відбувається їх заміна.
В установі немає карантинного відділення та ізолятора, відтак хворі підопічні не ізолюються.
Не дотримується температурний режим. Під час спілкування із членами моніторингової групи підопічні двох кімнат скаржилися на холод. Так, в одній з кімнат на термометрі було лише 110 С.
За результатами моніторингового візиту будуть підготовлені акти реагування Уповноваженого до Міністерства соціальної політики України та керівництва Житомирської обласної державної адміністрації.
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Керівництво Ходорківського ПНІ у Житомирській області безвідповідально поставилося до рекомендацій моніторів НПМ
Опубликовано: 2017-02-07 08:40:49
Регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Житомирській області Оленою Коваленко спільно з громадськими моніторами Андрієм Сторожуком та Олексієм Котвицьким 31 січня 2017 року здійснено повторний моніторинговий візит до Ходорківського психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради.
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