Керівництво Ходорківського ПНІ у Житомирській області безвідповідально поставилося до рекомендацій моніторів НПМ Опубликовано: Регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Житомирській області Оленою Коваленко спільно з громадськими моніторами Андрієм Сторожуком та Олексієм Котвицьким 31 січня 2017 року здійснено повторний моніторинговий візит до Ходорківського психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради.

В ході візиту з’ясувалося, що майже всі рекомендації, надані керівництву установи за результатами попереднього візиту у вересні 2015 року, не виконані. План усунення виявлених недоліків не складався. Так, в психоневрологічному інтернаті залишаються вакантними посади лікаря-психіатра та лікаря-терапевта. Фактично всі обов’язки лікарів виконує старша медична сестра. Медична документація, як і рік тому, ведеться неналежним чином.

В туалетах та душових кімнатах так і не встановлено перегородки, тому права підопічних інтернату на приватність продовжують порушуватися.

В їдальні не працює водопровідний кран, і у підопічних немає можливості помити руки перед вживанням їжі.

На харчоблоці порушуються санітарно-епідеміологічні вимоги.

Серед інших невирішених питань виявлено такі: для потреб осіб із інвалідністю не облаштовано пандуси, не встановлено фільтри для води, норма житлової площі на особу не відповідає встановленим нормам для проживання. Ліжка в кімнатах стоять впритул, не кожен підопічний має індивідуальну тумбочку.

На ліжках монітори помітили чисті рушники, але медична сестра не змогла пояснити, як часто відбувається їх заміна.

В установі немає карантинного відділення та ізолятора, відтак хворі підопічні не ізолюються.

Не дотримується температурний режим. Під час спілкування із членами моніторингової групи підопічні двох кімнат скаржилися на холод. Так, в одній з кімнат на термометрі було лише 110 С.

За результатами моніторингового візиту будуть підготовлені акти реагування Уповноваженого до Міністерства соціальної політики України та керівництва Житомирської обласної державної адміністрації. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.