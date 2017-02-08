  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плохая еда – ранняя старость
    Опубликовано: 2017-02-08 16:04:33

    Плохое питание сказывается на здоровье отнюдь не только подрастающего поколения! Увы, мы об этом почему-то забываем и не задумываемся, что таким образом приближаем свою старость и усугубляем болезни. Причем, согласно статистике, чем старше мы становимся, тем все меньшее внимание уделяем правильному питанию. Особенно эта проблема актуальна для людей преклонного возраста.


    В связи с тем, что в Европе происходит старение населения, и каждые десять лет количество восьмидесятилетних удваивается, врачи самых развитых стран бьют тревогу. Плохое питание задерживает выздоровление пожилых людей, а зачастую приводит к их смерти.

    Особенно это заметно в среде людей с небольшим годовым доходом. Отсутствие необходимых питательных веществ ведет к ослаблению организма, и, следовательно, к необходимости обращаться за помощью, как врачей, так и близких людей. А чувство беспомощности вряд ли способствует выздоровлению и ведению относительно нормального образа жизни. Ученые из Королевского Колледжа Терапевтов предупреждают, если сейчас не предпринимать необходимых действий, то в скором будущем общество столкнется с проблемой беспомощных стариков. Причем, это в первую очередь скажется на расходах бюджетных средств каждой страны, ведь дотации на лечение и уход придется увеличить. Чтобы этого избежать, уже сейчас необходимо проводить специальные тестирования пожилых пациентов на выявление питательных веществ, в которых нуждается их организм, и составлять специальные диеты. Гораздо проще предупредить появление этой проблемы, чем бороться с ее последствиями.

    medicus.ru

     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...