Плохая еда – ранняя старость

Плохое питание сказывается на здоровье отнюдь не только подрастающего поколения! Увы, мы об этом почему-то забываем и не задумываемся, что таким образом приближаем свою старость и усугубляем болезни. Причем, согласно статистике, чем старше мы становимся, тем все меньшее внимание уделяем правильному питанию. Особенно эта проблема актуальна для людей преклонного возраста.



В связи с тем, что в Европе происходит старение населения, и каждые десять лет количество восьмидесятилетних удваивается, врачи самых развитых стран бьют тревогу. Плохое питание задерживает выздоровление пожилых людей, а зачастую приводит к их смерти.

Особенно это заметно в среде людей с небольшим годовым доходом. Отсутствие необходимых питательных веществ ведет к ослаблению организма, и, следовательно, к необходимости обращаться за помощью, как врачей, так и близких людей. А чувство беспомощности вряд ли способствует выздоровлению и ведению относительно нормального образа жизни. Ученые из Королевского Колледжа Терапевтов предупреждают, если сейчас не предпринимать необходимых действий, то в скором будущем общество столкнется с проблемой беспомощных стариков. Причем, это в первую очередь скажется на расходах бюджетных средств каждой страны, ведь дотации на лечение и уход придется увеличить. Чтобы этого избежать, уже сейчас необходимо проводить специальные тестирования пожилых пациентов на выявление питательных веществ, в которых нуждается их организм, и составлять специальные диеты. Гораздо проще предупредить появление этой проблемы, чем бороться с ее последствиями.



medicus.ru