Бодрит только лишь первая чашка кофе Опубликовано: Пожалуй, для подлинного кофемана ничто не сравнится с удовольствием от первой утренней чашечки кофе. Пусть даже он и не знает, что черный кофе с кофеином является профилактикой рака печени и толстой кишки. Сейчас говорим только о вкусовых пристрастиях, и цели приема этого напитка. Потребление кофе, достаточно распространенное явление в наши дни, ведь многие люди имеют достаточно напряженный ритм жизни, а потому чашечка кофе, и не одна, как правило, что называется «в масть». Многие кофеманы вполне серьезно считают, что только вовремя выпитая чашечка кофе способна поддержать их работоспособность и сохранить трезвость ума.



На самом деле, это совсем не так. Как свидетельствуют ученые из California State niversity после проведения серии разнообразных исследований, все последующие, кроме первой, порции кофе никак не сказываются на настроении и самочувствии. Ученым удалось доказать этот факт после того как в рамках специального исследования группе любителей кофе, состоящей из 64 человек, были предложены по три чашки кофе, естественно с секретом.



Так вот, первая чашка, предложенная всем участникам, всегда содержала кофеин, а вот последующие, отличались друг от друга. Часть людей получили кофеин во всех трех чашках, у некоторых кофеин был только в первой и третьей чашке, а кому-то вообще не повезло, и кофеин им достался только в первой чашке, а во всех остальных порциях был неимоверный и абсурдный кофе без кофеина. Таким образом, ученые пытались разделить исследуемых на 3 группы, в зависимости от дозы кофеина, которую они получили.



Результаты оказались следующими. Первая чашка кофе благотворно повлияла на настроение и работоспособность всех участников без исключения. Но вот последующие порции напитка, практически никак не сказались на их состоянии и самочувствии. А, значит, и вывод достаточно прост – повышение дозы потребляемого кофеина не увеличивает силы его эффекта. Выпил чашечку, получил заряд бодрости и работай себе дальше. Время пройдет и можно с успехом повторить «стимуляцию». Вот только один вопрос остался нерешенным, через какое именно время можно опять выпить кофе с тем же результатом? Пока что это не известно.

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