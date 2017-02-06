Как победить гепатит С?

Новейшие антивирусные препараты сегодня в Украине стали доступны, как по оперативности доставки, так и по цене. Например, совсем несложно купить даклатасвир в Киеве или другом городе Украины, используя Интернет-магазин http://sofosbuvir.net.ua/. Заказы принимаются без выходных и круглосуточно, а забрать покупку лично Вы можете в рабочее время. Выдача лекарства производится без выходных, подробнее по ссылке .

Цена на препарат даклатасвир в Украине стала в 100 раз доступнее, благодаря поставкам его женерика от компании Natco Pharma (Индия). Этот индийский препарат называется Natdac, производится по лицензии фирмы разработчика и является полным аналогом оригинального «Даклатасвира», как по химическому составу, так и по терапевтическим свойствам. В частности:

1) препятствует развитию гепатита С в организме, независимо от генома вируса HCV;

2) не имеет тяжелых побочных эффектов в отличие от, например, интерферона.

Все качества препарата- женерика проверяются с трех сторон. Во-первых, компания-патентодержатель. Во-вторых государственные контролирующие органы Индии. В третьих, сам производитель Natco Pharma (Индия). Компания «НАТКО Фарма» проводит регулярные клинические и лабораторные исследования своей продукции. В исследовании задействованы квалифицированные, опытные специалисты компании; современное оборудование и приборы; добровольцы – больные гепатитом С, принимающие препарат Daclatasvirum/Natdac под строгим контролем медицинских и фармацевтических специалистов.

Ко всем контрольным исследованиям производителя «НАТКО Фарма» имеют свободный доступ специалисты фирмы «Бристол-Майерс Сквибб», разработавшей «Даклатасвир» в 2013 году. В тот же период американской компанией «Гилеад Сайенсес» был разработан высокоэффективный антивирусный Софосбувир» (Sofosbuvir) подробнее тут.

Между тем, в мировой медицинской практике признано, что комбинация «Даклатасвира» и «Софосбувира» сегодня является одной из лучших схем терапии для больных гепатитом С. По разным данным избавление от гепатита С зафиксировано у более чем 95% больных. При лечении новейшими антивирусными препаратами не зафиксировано ни одного случая, когда у больного возникает стойкий вредный побочных эффектов.

Между тем, в Украине сегодня купить Софосбувир по низкой цене так же просто, как и «Даклатасвир». Его индийский женерик Hepcinat совершенно аналогичен оригиналу Sofosbuvir, а стоит почти в сто раз дешевле.