Відбувся повторний моніторинговий візит НПМ до Святошинського дитячого будинку-інтернату Опубликовано: Працівниками Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму спільно з громадськими моніторами Ларисою Самсоновою і Мариною Гоменюк здійснено моніторинговий візит без попередження до Святошинського дитячого будинку-інтернату (м. Київ) для осіб з інтелектуальними порушеннями.

Під час візиту вивчався психологічний клімат в інтернаті, умови проживання та навчання дітей, реалізація їхнього права на медичне забезпечення, індивідуальний розвиток тощо.

Моніторингова група відмітила якісне харчування в інтернаті. На одного вихованця виділяється понад 60 грн в день, що дає змогу забезпечити збалансоване 5-разове харчування. У раціоні є м’ясо і риба, молочні продукти, сезонні фрукти. В особистих розмовах діти підтвердили, що їжу готують смачну і поживну, можна попросити добавку.

Зовнішній вигляд вихованців охайний, діти доглянуті, одягнені у чистий і відносно новий одяг.

Однак у ході візиту були виявлені деякі недоліки та порушення.

Монітори дійшли висновку, що працюючи багато років з дітьми з особливими потребами, працівники інтернату забули, що кожна дитина в установі є особистістю, яка потребує індивідуального підходу. Членів моніторингової групи працівники інтернату переконували, що з такими дітьми немає сенсу працювати, шукати нові інноваційні підходи, що вихованці ніколи не повернуться у суспільство і не зможуть себе самостійно обслуговувати.

В установі не розроблено індивідуальні програми реабілітації дитини з інвалідністю, формально працює шкільна медико-психолого-педагогічна консультація. Розклад роботи реабілітолога не співпадає з офіційно затвердженим режимом дня будинку-інтернату, не всі вихователі мають навчально-виховні плани. Усі вихованці інтернату мають порушення психічного розвитку, в тому числі мовлення. На переконання членів моніторингової групи, з такими вихованцями має працювати висококваліфікований клінічний психолог та декілька логопедів. Однак на день візиту з дітьми працював лише один практичний психолог і логопед, який відповідно до штатного розпису не повинен працювати з дорослими вихованцями.

Впродовж року кабінети ЛФК та фізіотерапії не функціонують через відсутність спеціалістів, недостатньо організована денна занятість, що однозначно негативно впливає на реабілітацію вихованців.

Крім того, на час візиту в приміщенні було холодно. Учасники моніторингу змерзли за час візиту, тоді як діти з інвалідністю у таких умовах проживають постійно.

Слід зазначити, що у Києві це єдиний інтернат для хлопців з інвалідністю. А для дітей із важкими захворюваннями, що віднесені до ІІІ-ІV профілю, взагалі установ немає.

За результатами моніторингового візиту будуть підготовлені акти реагування Уповноваженого з прав людини до Київської міської державної адміністрації та Міністерства соціальної політики України. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.