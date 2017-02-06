В «десанте» Академии педнаук на Луганщину участвовал наш земляк Опубликовано: Представители Национальной Академии педагогических наук Украины побывали на Луганщине. Первый визит был нанесен в Марковский район. Здесь были переданы подарки от ученых. Они пригодятся школьникам Марковщины. Затем прошла встреча с коллегами в нынешнем административном центре области — Северодонецке.

Особый интерес к этой конференции закономерен, ведь ее проводили представители универсального образовательного пространства — сети электронных учебных кабинетов «АCCENT», авторы учебников по информатике для шести-девятиклассников: доктора педагогических наук профессор Любовь Карташова и заведующий лабораторией Института педагогики НАПН, главный редактор журнала «Комп’ютер у школі» Виталий Лапинский. Они стали зачинателями гибкого, интегрированного, динамичного и открытого Web-пространства для функционального общения педагогов и учащихся. Это обеспечивает учебный процесс, когда его субъекты по тем или иным причинам удалены друг от друга, а также сохранение педагогического наследия для его активного, эффективного использования.

— Даже если хороший учитель ушел на пенсию, его слушателями могут быть все желающие, — пояснили ученые. — В системе предусмотрена и обратная связь, контроль за активностью на уроках.

Первыми такие нововведения оценили вынужденные переселенцы — и те, кто учит, и те, кто учится. Они узнали также, как лучше использовать современную систему, вносить личный вклад в ее совершенствование, развитие. Было о чем спросить в этом плане и у еще одного представителя академической науки — младшего научного сотрудника лаборатории электронных учебных ресурсов Института профессионально-технического образования НАПН Украины -Андрея Кононенко.

Сам он — северодончанин, еще два года назад преподавал автодело в местном Высшем профессиональном училище. Его же с и окончил, а затем получил высшее образование и сейчас в Киеве готовится к защите диссертации на получение научной степени.

— Наш молодой педагог, — с гордостью говорит директор училища Юрий Кузьминов, — разработал авторский электронный учебник по автоделу. Им уже широко пользуются коллеги.

В Киеве Андрей Кононенко успел получить за свои разработки, победившие в конкурсе на лучшее учебное пособие, Диплом первой степени Национальной Академии педагогических наук Украины. А еще преподавая в училище, он был отмечен компанией «Майкрософт Украина» как призер всеукраинского конкурса «Учитель-новатор» — за успехи в разработке и внедрении информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

— Встреча с учеными, — сказала ее участница, заместитель главы Луганской областной государственной администрации по социальным вопросам Ольга Лишик, — призвана ускорить внедрение современных средств и методов обучения в наших школах, лицеях, училищах, техникумах, колледжах, вузах. Она поможет тем, кто сейчас не имеет возможности полноценно заниматься в стационарных условиях, оторван от своих педагогов.

Луганские педагоги намерены продолжить взаимоинтересное сотрудничество с учеными.

Семен Перцовский, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.