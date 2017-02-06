  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В «десанте» Академии педнаук на Луганщину участвовал наш земляк
    Опубликовано: 2017-02-06 14:19:10

    Представители Национальной Академии педагогических наук Украины побывали на Луганщине. Первый визит был нанесен в Марковский район. Здесь были переданы подарки от ученых. Они  пригодятся школьникам  Марковщины. Затем прошла встреча с коллегами в нынешнем административном центре области  — Северодонецке.
    Особый интерес к этой конференции закономерен, ведь ее проводили представители универсального образовательного пространства — сети электронных учебных кабинетов «АCCENT»,  авторы учебников по информатике для шести-девятиклассников:  доктора педагогических наук  профессор Любовь Карташова и заведующий  лабораторией  Института педагогики НАПН, главный  редактор журнала «Комп’ютер у школі» Виталий Лапинский. Они стали зачинателями гибкого, интегрированного, динамичного и открытого Web-пространства  для функционального общения педагогов и учащихся. Это обеспечивает учебный процесс, когда его субъекты по тем или иным причинам удалены друг от друга,  а также сохранение педагогического наследия  для его активного, эффективного использования.
    — Даже если хороший учитель ушел на пенсию, его слушателями могут быть все желающие, — пояснили ученые. — В системе предусмотрена и обратная связь, контроль за активностью на уроках.
    Первыми  такие нововведения оценили вынужденные  переселенцы — и те, кто учит, и те, кто учится. Они узнали также,  как лучше использовать современную систему, вносить  личный вклад в ее совершенствование, развитие.  Было о чем спросить в этом плане и у еще одного представителя академической науки — младшего научного сотрудника  лаборатории электронных учебных ресурсов Института профессионально-технического образования НАПН Украины  -Андрея Кононенко.
    Сам он — северодончанин, еще два года назад преподавал автодело в местном Высшем профессиональном училище. Его же с и окончил, а затем получил высшее образование и сейчас в Киеве готовится к защите диссертации на получение научной степени.
    — Наш молодой педагог, — с гордостью говорит директор училища Юрий Кузьминов, — разработал авторский электронный учебник по автоделу. Им уже широко пользуются коллеги.
    В Киеве Андрей Кононенко  успел получить за свои разработки, победившие в конкурсе на лучшее учебное пособие,  Диплом первой степени Национальной Академии педагогических наук Украины. А еще преподавая в училище, он был отмечен компанией «Майкрософт Украина»  как призер всеукраинского конкурса «Учитель-новатор» —  за успехи в разработке и внедрении информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.
    — Встреча с учеными, — сказала  ее участница, заместитель главы Луганской областной государственной администрации по социальным вопросам Ольга Лишик, — призвана ускорить внедрение современных средств и методов обучения в наших школах, лицеях, училищах, техникумах, колледжах, вузах. Она   поможет тем, кто сейчас не имеет возможности полноценно заниматься в стационарных условиях, оторван от своих педагогов.
    Луганские педагоги намерены продолжить взаимоинтересное сотрудничество с учеными.
    Семен Перцовский, «Восточное партнерство»

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...