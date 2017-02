От гепатита С ежегодно умирает около 700 тыс. человек, вакцин от болезни нет - ВОЗ

Во всем мире от хронической инфекции гепатита С страдают 130-150 миллионов человек. Об этом сообщает ВОЗ, передает УНН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит C - это болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита C. Этот вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию, которая варьируется по тяжести от легкой болезни, которая длится несколько недель, до серьезной пожизненной болезни.

Вирус гепатита C передается через кровь, и самыми распространенными путями заражения является опасная инъекционная практика; ненадлежащая стерилизация медицинского оборудования и переливания непроверенной крови и продуктов крови.

"У значительного числа людей с хронической инфекцией может развиться цирроз или рак печени", - отмечают в ассоциации.

По данным ВОЗ, с помощью противовирусных препаратов можно вылечить примерно 90% людей с инфекцией гепатита С.

В настоящее время вакцины от гепатита C не существует.

Петро Ивасюк

Источник: УНН