Институт памяти предлагает не переносить на понедельник праздничные дни

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях".



Согласно проекту, размещенному для обсуждения на сайте Института, определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.

Так, опираясь на общеевропейскую традицию, директор Института нацпамяти Владимир Вятрович предлагает отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят религиозные праздники Рождество и Пасха.

Кроме того, не предвидится отмены международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и другие).

Как отмечают в Институте, количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая — ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая — День победы на нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая — День памяти и примирения.

Как говорится в проекте закона, подготовленном Владимиром Вятровичем, есть праздники, которые являются нерабочими днями:

1) Шевченковский день — 9 марта;

2) День памяти и примирения — 8 мая;

3) День Конституции Украины — 28 июня;

4) День независимости Украины — 24 августа;

5) День семьи — вторая пятница сентября;

6) День защитника Украины — 14 октября.

К ним следует добавить традиционные праздники:

1) Новый год — 1 января;

2) Рождество Христово — 7 января;

3) Пасха — один день (воскресенье).

А есть праздники, которые будут рабочими днями:

1) День первой независимости и соборности Украины — 22 января;

2) День героев Крут — 29 января;

3) День Государственного Герба Украины — 25 февраля;

4) День Государственного Гимна Украины — 10 марта;

5) День победы над нацизмом во Второй мировой войне — 9 мая;

6) День матери — второе воскресенье мая;

7) День Государственного Флага Украины — 24 июля;

8) День крещения Украины-Руси — 28 июля;

9) День украинской письменности и языка — 9 ноября;

10) День Достоинства и Свободы — 21 ноября.

Также не будут считаться выходными скорбные дни — 7 дней.

Инф. delo.ua