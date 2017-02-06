КВУ розпочав масштабний проект з оцінки діяльності голів ОДА Опубликовано: 245 регіональних експертів – політиків, журналістів, громадських діячів та активістів – взяли участь в оцінюванні роботи голів облдержадміністрацій в рамках масштабного проекту Комітету виборців України. Про це повідомив генеральний директор організації Олексій Кошель.



Оцінка роботи очільників областей складається з двох компонентів: показників соціально-економічного розвитку регіону та результатів опитування 245 місцевих експертів – політиків, журналістів, громадських діячів та активістів. Оцінка діяльності очільників ОДА здійснюватиметься щоквартально, за результатами року буде оприлюднено підсумковий рейтинг. Він стане громадським інструментом контролю діяльності влади в регіонах. Звіти надсилатимуться керівникам облдержадміністрацій, щоб вони могли побачити недоліки своєї роботи, а також Президенту України і голові уряду задля ефективнішого контролю за діяльністю очільників областей.



За словами гендиректора КВУ Олексія Кошеля, роботу голів ОДА оцінювали за комплексною методикою, що дає можливість побачити її результати у динаміці та з урахуванням сприйняття громадськістю.



«По-перше, у рейтингу взято до уваги не соціо-економічні показники самі по собі, а динаміку їхньої зміни за рік. По-друге, дослідження враховує оцінку експертами роботи ОДА: економіка регіону може зростати, але «сухі цифри» не покажуть, наприклад, чи очільник області призначав корупціонерів на державні посади чи ні», – заявив Олексій Кошель.



Гендиректор КВУ зазначив, що рейтинг буде інструментом оцінки ефективності роботи очільників ОДА як для влади, так і для громадськості.



«Ми очікуємо, що рейтинг допоможе керівництву держави ефективніше оцінити роботу голів ОДА та приймати відповідні управлінські рішення. Громадськість, у свою чергу, матиме додатковий інструмент контролю та підстави для порівняння місцевої влади», – підсумував Олексій Кошель. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.