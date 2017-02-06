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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • КВУ розпочав масштабний проект з оцінки діяльності голів ОДА
    Опубликовано: 2017-02-06 08:40:08

    245 регіональних експертів – політиків, журналістів, громадських діячів та активістів – взяли участь в оцінюванні роботи голів облдержадміністрацій в рамках масштабного проекту Комітету виборців України. Про це повідомив генеральний директор організації Олексій Кошель.
     
    Оцінка роботи очільників областей складається з двох компонентів: показників соціально-економічного розвитку регіону та результатів опитування 245 місцевих експертів – політиків, журналістів, громадських діячів та активістів. Оцінка діяльності очільників ОДА здійснюватиметься щоквартально, за результатами року буде оприлюднено підсумковий рейтинг. Він стане громадським інструментом контролю діяльності влади в регіонах. Звіти надсилатимуться керівникам облдержадміністрацій, щоб вони могли побачити недоліки своєї роботи, а також Президенту України і голові уряду задля ефективнішого контролю за діяльністю очільників областей.
     
    За словами гендиректора КВУ Олексія Кошеля, роботу голів ОДА оцінювали за комплексною методикою, що дає можливість побачити її результати у динаміці та з урахуванням сприйняття громадськістю.
     
    «По-перше, у рейтингу взято до уваги не соціо-економічні показники самі по собі, а динаміку їхньої зміни за рік. По-друге, дослідження враховує оцінку експертами роботи ОДА: економіка регіону може зростати, але «сухі цифри» не покажуть, наприклад, чи очільник області призначав корупціонерів на державні посади чи ні», – заявив Олексій Кошель.
     
    Гендиректор КВУ зазначив, що рейтинг буде інструментом оцінки ефективності роботи очільників ОДА як для влади, так і для громадськості.
     
    «Ми очікуємо, що рейтинг допоможе керівництву держави ефективніше оцінити роботу голів ОДА та приймати відповідні управлінські рішення. Громадськість, у свою чергу, матиме додатковий інструмент контролю та підстави для порівняння місцевої влади», – підсумував Олексій Кошель.

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