У Попасной есть надежда получить помощь в восстановлении разрушенного жилья Опубликовано: Обращение жителей г. Попасная, которые поступили на Правительственную горячую линию в отношении повреждения жилья в результате боевых действий, рассмотрены представителями исполкома городского совета с выездом на место — сообщается на сайте Попаснянского городского совета.

Но, как известно, действующим законодательством не предусмотрена возможность восстанавливать жилье или компенсировать его стоимость за счет местных бюджетов, если оно разрушено или испорчено вследствие обстоятельств непреодолимой силы, военных действий, стихийных бедствий, о чем неоднократно сообщалось на информпортале «Восточное партнерство».

На сегодняшний день одна из действенных сил, способная помочь решению этой кричащей проблемы – международные гуманитарные миссии.

Как сообщили Восточному партнерству в Норвежском совете по делам беженцев, программа «Жилье» Норвежского совета реализуется в населенных пунктах, находящихся вблизи линии разграничения, а именно – Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области на территории, подконтрольной Украине. На протяжении минувшего года Норвежский совет оказал помощь 1544 семьям (3207 лиц) в осуществлении ремонта, восстановления и утепления жилья. Советом также было восстановлено 62 дома с крайне серьезными повреждениями в 13 населенных пунктах области. В рамках проекта были восстановлены ряд объектов социальной инфраструктуры – 10 школ и 2 детских сада в Попаснянском и Станично-Луганском районах.

В 2016 году Программа «Жилье» реализовалась при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и Министерства иностранных дел Норвегии.

Как сообщили Восточному партнерству в Норвежском совете по делам беженцев, реализация Программы «Жилье» будет продолжена и в 2017 году.

Ирина Черенкова, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.