США повторно рассмотрят законопроект в поддержку Украины Опубликовано: Закон предусматривает оказание помощи Украине во внедрении реформ и кодификацию в закон санкций против России. Сопредседатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Енгель и член Комитета республиканец Адам Кинзингер повторно внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса США законопроект "О поддержке стабильности и демократии в Украине" (STAND for Ukraine Act 2017). Законопроект H. R. 830, смысл которого аналогичен смыслу прошлогоднего законодательства, предусматривает оказание помощи Украине во внедрении реформ и кодификацию в закон санкций против России, введенных за аннексию Крымского полуострова. Об этом сообщает "Голос Америки". К конгрессменам Енгелю и Кинзингерау присоединились 23 первоначальных соспонсора законопроекта STAND for Ukraine. Напомним, 22 сентября 2016 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект "О поддержке стабильности и демократии в Украине", который, кроме вопроса санкций, регулирует поставки летального оборонительного оружия Киеву. Согласно установленной процедуре, законопроект должна была также одобрить верхняя палата парламента — Сенат — и подписать президент США. Однако законопроект "застопорился" в Сенате в руках сенатора-республиканца Боба Коркера. Сенатскую версию законопроекта, соспонсорами которого выступили только демократы, выдвинули на рассмотрение верхней палаты 9 декабря, всего за несколько дней до завершения ее работы. Помощник Коркера возложил ответственность за недостаток двухпартийной поддержки в Сенате после принятия законопроекта с поддержкой обеих партий в Палате представителей, на отсутствие консенсуса между администрацией и законодателями как демократами, так и республиканцами. Поэтому законодательство STAND for Ukraine теперь будут рассматривать в Палате представителей избранные на ноябрьских выборах конгрессмены. Инф. delo.ua