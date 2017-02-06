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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США повторно рассмотрят законопроект в поддержку Украины
    Опубликовано: 2017-02-06 09:00:51

    Закон предусматривает оказание помощи Украине во внедрении реформ и кодификацию в закон санкций против России.

    Сопредседатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Енгель и член Комитета республиканец Адам Кинзингер повторно внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса США законопроект "О поддержке стабильности и демократии в Украине" (STAND for Ukraine Act 2017).

    Законопроект H. R. 830, смысл которого аналогичен смыслу прошлогоднего законодательства, предусматривает оказание помощи Украине во внедрении реформ и кодификацию в закон санкций против России, введенных за аннексию Крымского полуострова. Об этом сообщает "Голос Америки".

    К конгрессменам Енгелю и Кинзингерау присоединились 23 первоначальных соспонсора законопроекта STAND for Ukraine.

    Напомним, 22 сентября 2016 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект "О поддержке стабильности и демократии в Украине", который, кроме вопроса санкций, регулирует поставки летального оборонительного оружия Киеву.

    Согласно установленной процедуре, законопроект должна была также одобрить верхняя палата парламента — Сенат — и подписать президент США. Однако законопроект "застопорился" в Сенате в руках сенатора-республиканца Боба Коркера. Сенатскую версию законопроекта, соспонсорами которого выступили только демократы, выдвинули на рассмотрение верхней палаты 9 декабря, всего за несколько дней до завершения ее работы. Помощник Коркера возложил ответственность за недостаток двухпартийной поддержки в Сенате после принятия законопроекта с поддержкой обеих партий в Палате представителей, на отсутствие консенсуса между администрацией и законодателями как демократами, так и республиканцами. Поэтому законодательство STAND for Ukraine теперь будут рассматривать в Палате представителей избранные на ноябрьских выборах конгрессмены.

    Инф. delo.ua

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