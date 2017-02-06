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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Едоки шоколода всегда имеют более тонкую талию
    Опубликовано: 2017-02-06 12:44:57

    Наконец-то новость, которой мы все ждали. Шоколад способствует здоровью, более тонкой талии и позитивному взгляду на жизнь в пожилом возрасте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Исследование, которое не было профинансировано шоколадной промышленностью, показывает, что пожилые мужчины, которые ели шоколад, находятся в лучшей физической форме, более оптимистичны и выше оценивают собственное благополучие.


    Начиная с 1960 года, исследовательская группа ученых из финских университетов в Оулу и Хельсинки изучала хельсинкских бизнесменов, родившихся между 1919 и 1934 годом.

    Испытуемым задавали вопросы о том, что они думают о жизни, в том числе спрашивали их, какие конфеты они предпочитают. Из 1367 респондентов только чуть больше 100 сказали, что не едят сладкого. Из остальных 860 сказали, что предпочитают шоколад, а 399 — что предпочитают какие-то другие сладости. Средний возраст респондентов — 76 лет, сообщают ученые в журнале European Journal of Clinical Nutrition («Европейский журнал клинического питания» ).
    Любители шоколада, как правило, стройнее, у них тоньше талия, и они реже страдают от диабета, чем те, кто выбирает другие сладости. Кроме того, они немного лучше образованны.
    Однако самое большое различие проявилось в отношении к жизни и в субъективном ощущении благополучия.
    Любители шоколада значительно выше оценивают свое здоровье, чувствуют себя счастливее, реже испытывают чувство одиночества и реже страдают от депрессий.
    Кроме того, они с большей вероятностью до сих пор строят планы на будущее.
    Предыдущие исследования показывали, что употребление шоколада высвобождает эндорфины, которые вызывают чувство удовольствия и снижают чувствительность к боли.

    medicus.ru

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