Клубника замедляет процесс старения мозга

Группа учёных-биологов из американского института биологических исследований им. Солка (Сан-Диего, Калифорния) и японского университета Мусасино (Токио) установила, что флавоноид фисетин, содержащийся в клубнике, замедляет процесс старения мозга и помогает дольше сохранять хорошую память, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Опыты по выявлению полезных свойств фисетина, проводившееся на грызунах, показали, что фисетин способен оказывать благотворное влияние на клетки головного мозга, замедлять их старение и может быть полезен при лечении ряда патологий, характеризующихся потерей нейронов, таких, как болезнь Альцгеймера.

Однако, подчёркивает руководитель группы, д-р Памела Махер, пока рано говорить о том, что лекарство от склероза у нас в руках: учёным предстоит провести ещё немало исследований.



Кроме того, для получения видимого эффекта каждый день необходимо съедать, по крайней мере, около 4,5 кг клубники, что вряд ли физически возможно. Поэтому очевидно, что, прежде чем клубника начнёт лечить, необходимо провести работу по созданию лекарственного препарата на основе фисетина.

Фисетин содержится не только в клубнике. Среди «обладателей» этого флавоноида — помидоры, лук, апельсины, яблоки, персики, виноград, киви и хурма. Все эти продукты способны благотворно влиять на человеческую память при регулярном употреблении. Учёным также известны целебные свойства черники, улучшающей зрение, вишни, снимающей воспаление, и многих других фруктов и овощей.



medicus.ru