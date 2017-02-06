Мужчины реже страдают синдромом хронической усталости

Известно, что синдром хронической усталости – настоящий бич нашего времени. Заболевание проявляется у пациентов снижением работоспособности, постоянным чувством усталости, подавленности, плохим сном, подверженности инфекциям.

Обычно синдромом страдают благополучные люди трудоспособного возраста, проживающие в странах с достаточно высоким уровнем жизни. Британские ученые получили новые данные относительно причин возникновения патологии. Врачи центрального лондонского госпиталя считают, что к синдрому хронической усталости предрасполагает невротизм и замкнутость в детском возрасте. К заболеванию чаще предрасположены женщины, причем эта предрасположенность передается по наследству.

Спусковым крючком проявления болезни часто являются, физический и психический стресс, а так е заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна – Бара, – инфекционный мононуклеоз.

medicus.ru