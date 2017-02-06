  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мужчины реже страдают синдромом хронической усталости
    Опубликовано: 2017-02-06 09:24:37

    Известно, что синдром хронической усталости – настоящий бич нашего времени. Заболевание проявляется у пациентов снижением работоспособности, постоянным чувством усталости, подавленности, плохим сном, подверженности инфекциям.

    Обычно синдромом страдают благополучные люди трудоспособного возраста, проживающие в странах с достаточно высоким уровнем жизни. Британские ученые получили новые данные относительно причин возникновения патологии. Врачи центрального лондонского госпиталя считают, что к синдрому хронической усталости предрасполагает невротизм и замкнутость в детском возрасте. К заболеванию чаще предрасположены женщины, причем эта предрасположенность передается по наследству.

    Спусковым крючком проявления болезни часто являются, физический и психический стресс, а так е заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна – Бара, – инфекционный мононуклеоз.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...