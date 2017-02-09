Гиперактивность ребенка: что делать родителям

Ваше чадо чрезмерно подвижно, и вы переживаете по этому поводу? Мы развеем сомнения относительно вашей тактики воспитания ребенка!

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не является заболеванием или отклонением. Ребенок, безусловно, слишком активен и импульсивен и в то же время рассеян, но это не означает, что он может не достичь высот в науках. Большинство детей с СДВГ имеют средний уровень интеллекта, а некоторые – высокий.

Часто родители маленьких гиперактивных детей решают попридержать малыша дома и отдать в школу на год позже. Специалисты не разделяют этого мнения. Придя в класс с годичным опозданием, ребенок будет испытывать скуку и этим только усугубится его и без того нестабильное психологическое состояние.

Вы можете помочь сыну или дочери с организацией распорядка дня. Например, чтобы облегчить себе и ребенку утренние сборы, повесьте в его комнате своего рода «памятку» – лист бумаги, в котором укажите последовательность необходимых действий: встать, умыться, одеться, позавтракать. Там же может висеть перечень вещей, которые должны быть в школьном рюкзаке.

Единственный способ «утихомирить» вашего малыша в течение дня – это опять же расписание. Необходимо определиться, какой вид деятельности за каким будет следовать. Важно также определиться с зонами деятельности в доме: где отдыхать, а где делать уроки. Уже этих перечисленных пунктов будет достаточно, чтобы направить необузданную энергию вашего ребенка в нужное русло.

zdravoe.com