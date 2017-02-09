  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бессонница у ребенка: вечная проблема
    Опубликовано: 2017-02-09 11:44:21

    Неутешительные новости для уставших, хронически невысыпающихся родителей, которые в течение долгих месяцев пытаются под крики ребенка, приготовили ученые из США. Дети, страдающие от бессонницы с пеленок, страдают от инсомнии и в старшем возрасте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Каждый десятый ребенок в возрасте до 3 лет часто просыпается ночью, плохо засыпает, не может уснуть в одиночестве или мучается от ночных кошмаров. В 2 года наиболее распространенной жалобой были трудности с засыпанием и пробуждение по ночам. В 3 года у детей начинались ночные кошмары. Обычно родителям советуют набраться терпения, утверждая, что дети перерастают эти проблемы. Как показало новое исследование, все далеко не так просто. Проблемы со сном начинаются в раннем возрасте и могут продолжаться годами, и многие дети, увы, не «перерастают» их.

    Как показал статистический анализ, младенцы, у которых имеются проблемы со сном, в несколько раз чаще сталкиваются с инсомнией, когда подрастают. В исследовании приняли участие боле 250 семей, в которых дети страдали от расстройств сна или спали без проблем. Родителей опрашивали, когда их малышам было 6, 12, 24 и 36 месяцев. В результате было установлено, что дети, у которых не было проблем со сном с пеленок, в большинстве случаев никогда с ними и не сталкивались. А вот 21–35% детей, которые спали плохо, и дальше продолжали страдать от расстройств сна.

    По словам экспертов, проблемы со сном влияют психическое развитие детей, на их настроение, концентрацию, способность к обучению.

    zdravoe.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...