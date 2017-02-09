Бессонница у ребенка: вечная проблема

Неутешительные новости для уставших, хронически невысыпающихся родителей, которые в течение долгих месяцев пытаются под крики ребенка, приготовили ученые из США. Дети, страдающие от бессонницы с пеленок, страдают от инсомнии и в старшем возрасте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Каждый десятый ребенок в возрасте до 3 лет часто просыпается ночью, плохо засыпает, не может уснуть в одиночестве или мучается от ночных кошмаров. В 2 года наиболее распространенной жалобой были трудности с засыпанием и пробуждение по ночам. В 3 года у детей начинались ночные кошмары. Обычно родителям советуют набраться терпения, утверждая, что дети перерастают эти проблемы. Как показало новое исследование, все далеко не так просто. Проблемы со сном начинаются в раннем возрасте и могут продолжаться годами, и многие дети, увы, не «перерастают» их.

Как показал статистический анализ, младенцы, у которых имеются проблемы со сном, в несколько раз чаще сталкиваются с инсомнией, когда подрастают. В исследовании приняли участие боле 250 семей, в которых дети страдали от расстройств сна или спали без проблем. Родителей опрашивали, когда их малышам было 6, 12, 24 и 36 месяцев. В результате было установлено, что дети, у которых не было проблем со сном с пеленок, в большинстве случаев никогда с ними и не сталкивались. А вот 21–35% детей, которые спали плохо, и дальше продолжали страдать от расстройств сна.

По словам экспертов, проблемы со сном влияют психическое развитие детей, на их настроение, концентрацию, способность к обучению.

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