Детское питание в США далеко небезопасно

Очередной ребенок в Соединенных Штатах заразился энтеробактерией, источником которой предположительно являлось некачественное детское питание.

Энтеробактерия саказаки – возбудитель тяжелых пищевых токсикоинфекций у детей раннего возраста, смертность от которых составляет 40%. Вначале опасным патогеном заразился ребенок Оклахомы – он полностью выздоровел, как заявили сотрудники министерства здравоохранения США. Однако после этого фатальной инфекцией был заражен ребенок с Иллинойса. Впоследствии умер от этой же инфекции 10–дневный младенец из Миссури.

Всем этим детям давали молочные смеси для новорожденных одного и того же производителя. Однако согласно проведенным анализам было выяснено, что смертоносные бактерии в этих сухих смесях для новорожденных отсутствуют. Ведется расследование, которое должно установить связь между роковыми случаями.

Молочные смеси не являются стерильными, как заявляют эксперты, поэтому нет возможности полностью удалить или уничтожить все бактерии, которые могут проникать в продукт до или во время процесса его производства.

zdravoe.com