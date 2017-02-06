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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Умывальник опаснее унитаза
    Опубликовано: 2017-02-06 20:44:00

    Умывальник может стать…. грозным бактериологическим оружием. Дело в том, что раковина в ванной при отсутствии надлежащего ухода покрывается плесенью. В этой плесени могут содержаться штаммы опасного грибка…

    Речь идет о грибке фузариуме, который может провоцировать развитие тяжелых инфекций у людей. Исследователи из США взяли пробы с 500 раковин, находящихся в различных домах и местах общественного питания и затем проанализировали их. И в 2/3 случаев был обнаружен опасный грибок фузариум! В целом около 70% грибов, обнаруженных в налетах на умывальниках, относились к опасным для здоровья людей штаммам. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Клиническая микробиология».

    «Наши данные доказывают, что биологический «налет», покрывающий сантехнику, – резервуар патогенных микроорганизмов, чрезвычайно опасных для людей. А люди, проживающие в домах, зараженных грибком фузариумом, подвергаются повышенному риску развития инфекций», – заключили микробиологи.

    В основном фузариум заражает сельскохозяйственные культуры и вредит урожаям. Тем не менее, некоторые его виды могут вызывать опасные заболевания у людей. К примеру, в США этот патоген стал однажды причиной вспышки грибкового кератита у людей – они заразились через контактные линзы. Инфекции, вызванные фузариумом, трудно поддаются лечению: этот грибок обладает устойчивостью ко многим антимикотическим средствам.

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