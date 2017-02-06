Впереди еще половина рабочего дня, а вы уже устали: глаза непроизвольно закрываются, трудно держать спину ровно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ознакомьтесь с нашими советами – они помогут вам выйти из этого состояния:
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Не сдерживайте позывов к зевоте. Она охлаждает мозг, по сути, взбадривая его.
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10 минут обычной ходьбы оставят заряд бодрости на 2 часа, по крайней мере, это утверждают исследования психологов.
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Если у вас хороший начальник, он не будет ничего иметь против того, что вы на пару минут зайдете на YouTube. Пара–тройка забавных или просто смешных сюжетов – и заряд позитивной энергии подымет ваше кровяное давление до оптимального предела.
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Посмотрите на что–нибудь красное. Этот «агрессивный» цвет заставит быстрее двигаться ваши мышцы, а мозг – функционировать.
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Потянитесь. Станьте в дверной проем, расставив слегка ноги, и потяните руки вверх, коснувшись ими дверной рамы. Замрите в такой позе на 30 секунд. По мнению инструкторов йоги, это стимулирует нервную систему.
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Исследования показывают, что избежать энергетического спада к середине дня вам помогут продукты, содержащие омега–3 жирные кислоты: морепродукты, мясо, яйца.