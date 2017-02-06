6 способов моментально взбодриться Опубликовано: Впереди еще половина рабочего дня, а вы уже устали: глаза непроизвольно закрываются, трудно держать спину ровно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Ознакомьтесь с нашими советами – они помогут вам выйти из этого состояния: Не сдерживайте позывов к зевоте. Она охлаждает мозг, по сути, взбадривая его. 10 минут обычной ходьбы оставят заряд бодрости на 2 часа, по крайней мере, это утверждают исследования психологов. Если у вас хороший начальник, он не будет ничего иметь против того, что вы на пару минут зайдете на YouTube. Пара–тройка забавных или просто смешных сюжетов – и заряд позитивной энергии подымет ваше кровяное давление до оптимального предела. Посмотрите на что–нибудь красное. Этот «агрессивный» цвет заставит быстрее двигаться ваши мышцы, а мозг – функционировать. Потянитесь. Станьте в дверной проем, расставив слегка ноги, и потяните руки вверх, коснувшись ими дверной рамы. Замрите в такой позе на 30 секунд. По мнению инструкторов йоги, это стимулирует нервную систему. Исследования показывают, что избежать энергетического спада к середине дня вам помогут продукты, содержащие омега–3 жирные кислоты: морепродукты, мясо, яйца. zdravoe.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.