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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В чем преимущество цельнозерновых продуктов
    Опубликовано: 2017-02-06 15:24:46

    Люди, предпочитающие цельнозерновые продукты, обычно набирают меньше веса, нежели те, кто останавливает свой выбор на продуктах питания из очищенного зерна, например, белом рисе.

    Объяснение этому «феномену» простое: цельное зерно остается в желудке дольше, поскольку на его переработку организм должен затратить больше энергии. В это время вам не хочется пить или есть, поскольку желудок заполнен. Это означает, что лишние калории не поступают в организм.

    Путь перехода на зельнозерновую диету может быть приятным и легким. Включите в свой рацион коричневый или дикий рис вместо белого, покупайте хлеб из цельного зерна, пеките блины из овсяной или кукурузной муки. Приготовьтесь к тому, что ваш организм постепенно будет привыкать к переменам, и помогите ему: пейте больше воды. Это избавит вас от скопления газов и метеоризма.

    И не стоит думать, что подобные изменения в рационе лишат его вкусовых качеств. Даже из ячменной каши можно сделать деликатес. Полейте ее медом, посыпьте орехами и сухофруктами. Ту же старомодную овсянку можно модернизировать нарезанным мелко яблоком, корицей и изюмом.

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