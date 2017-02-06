В чем преимущество цельнозерновых продуктов

Люди, предпочитающие цельнозерновые продукты, обычно набирают меньше веса, нежели те, кто останавливает свой выбор на продуктах питания из очищенного зерна, например, белом рисе.

Объяснение этому «феномену» простое: цельное зерно остается в желудке дольше, поскольку на его переработку организм должен затратить больше энергии. В это время вам не хочется пить или есть, поскольку желудок заполнен. Это означает, что лишние калории не поступают в организм.

Путь перехода на зельнозерновую диету может быть приятным и легким. Включите в свой рацион коричневый или дикий рис вместо белого, покупайте хлеб из цельного зерна, пеките блины из овсяной или кукурузной муки. Приготовьтесь к тому, что ваш организм постепенно будет привыкать к переменам, и помогите ему: пейте больше воды. Это избавит вас от скопления газов и метеоризма.

И не стоит думать, что подобные изменения в рационе лишат его вкусовых качеств. Даже из ячменной каши можно сделать деликатес. Полейте ее медом, посыпьте орехами и сухофруктами. Ту же старомодную овсянку можно модернизировать нарезанным мелко яблоком, корицей и изюмом.

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