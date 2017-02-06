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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чего ожидать во время беременности
    Опубликовано: 2017-02-06 11:44:33

    Беременность – счастливое и тревожное время для каждой будущей мамы. В это время женщина может испытывать целый спектр различных эмоций, и связано это в первую очередь с гормональными изменениями в организме…

    Первый триместр беременности – это первые 14 недель после зачатия. Грудь, как правило, увеличивается и становится чувствительной, по утрам, да и в любое другое время дня, у нее бывают приступы тошноты. Во время первого триместра формируются почти все внутренние органы ребенка. К концу триместра плод достигает размеров ладони и уже может двигаться, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Во время второго триместра – с 15 по 27 неделю беременности – у женщины часто наблюдаются изжога и несварение. Живот постепенно растет, и на коже могут появляться растяжки. В это время плод очень быстро растет, у него развиваются руки и ноги. Будущая мама начинает чувствовать, как внутри нее движется ребенок. Хотя плод почти сформировался, его легкие еще сформированы не до конца. Во время второго триместра ребенок стремительно набирает вес.

    Третий триместр – 28–40 недели. Ребенок продолжает расти, а его легкие совершенствуются. В это время женщине довольно трудно найти удобную позицию – как во время сна, так и во время бодрствования. Растущая матка женщины поднимает органы брюшной полости вверх к диафрагме и давит на кишечник и мочевой пузырь. Около 40–й недели ребенок опускается в таз. Это означает, что роды не за горами.

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