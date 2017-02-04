Бинарный опцион — основные секреты торговли

Сейчас есть много способов заработать с помощью торговли на валютном рынке. Одни просто покупают определенный тип валюты, когда она дешевая, а продают сразу же, как ее стоимость увеличиться. Другие зарабатывают на прогнозах движения цены любого актива (даже если стоимость акции упадет, трейдер, предсказавший такой исход, получит прибыль). Но все это требует знаний, иначе можно быстро потерять все свои деньги.

Где можно научиться зарабатывать миллионы? Нигде. Но можно научиться понимать движение цены, чтобы успешно зарабатывать или продавая определенную валюту, или предсказывая ее движение. Лучше всего для этого подходят профессиональные блоги и сайты. А еще лучше просматривать дневники опытных трейдеров, и искать статьи наподобие http://equity.today/lajfxak-kak-zarabotat-na-binarnyx-opcionax.html, где будут описаны реальные возможности и риски, без приукрашиваний и рекламы. Только голые факты.

Первый секрет успешной торговли — выбор брокера. Именно ему вы доверяете свои деньги, именно он дает возможность вам торговать, именно он будет выплачивать вам заработок. Так что брокер обязан быть надежным, а таких не очень много. Так что выбирайте тех брокеров, которые имеют удобные сайт, есть возможность оперативной связи со службой технической поддержки и он существует более 5 лет. Разные бонусы и акции игнорируйте — толку от них мало. Также как и обучение — это лишняя трата вашего времени и средств, поскольку учиться лучше не у брокера.

С регистрацией проблем возникнуть не должно — только заполняйте форму правдивой информацией. Иначе вы попросту не сможете получить заработанные деньги. Также укажите, как вы будете пополнять счет — банковской картой, платежной системой (ВебМани и иже с ними) или еще как. Деньги, кстати, с брокера будут выводиться тоже этим же способом.

Теперь начинайте работать — просмотрите существующие активы и следите за ними. Не начинайте торговать — вы должны разобраться от чего зависит движение цены того или иного актива. Ведь вы должны научиться предсказывать это движение в долгосрочной перспективе (неделя и больше). Не видитесь на краткосрочные опционы — это хороший способ потерять свой депозит. Не пользуйтесь возвратами средств в случае проигрыша, да и серьезные брокеры никогда не предложат вам такую возможность — ведь это еще один способ быстро слить депозит.

Чувствуете, что научились понимать движение цены актива и пользуетесь для этого живым графиком движения цены и несколько раз в день просматриваете финансовые новости? Теперь уже можно вносить на счет реальные деньги и приступать к торговле. Кстати, сумма должна быть значительной, ведь ваша прибыль — 70% - 90% от успешной сделки.

И не забывайте — только постоянное обучение поможет вам оказаться в списке тех 20% трейдеров, которые действительно зарабатывают на бинарных опционах.