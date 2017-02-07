Ученые открыли секрет защиты клеток от рака Опубликовано: Ученые сообщают, что им удалось обнаружить механизм, который клетки человеческого организма используют для защиты от развития рака. Эксперты из Сингапура и шотландского университета Данди, результаты работы которых опубликованы в научном издании "Genes And Development", изучали функции гена под названием p53, способного останавливать развитие раковых клеток, сообщает Би-би-си.



О существовании этого гена ученые знают уже около 30 лет - установлено, что он может отдавать поврежденным клеткам "приказ" о самоуничтожении, либо останавливать их деление в момент, когда происходит восстановление организма. В половине из известных случаев рака ген p53 был либо поврежден, либо неактивен, в результате чего больные клетки могли свободно развиваться и создавать раковые опухоли. В своем исследовании ученые экспериментировали с рыбами данио рерио, у которых ген p53 идентичен человеческому, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В ходе исследования им удалось обнаружить, что p53 вырабатывает не только известный ранее одноименный протеин, но и его дополнительную вариацию, функция которой - "включать", или "отключать" механизм работы гена. В обычных условиях рыбы данио рерио могут переносить небольшие дозы радиации, повреждающей ДНК, поскольку ген p53 помогает восстановить ущерб от облучения. Однако без открытого учеными "переключателя" рыбы умирали.



"Функции p53 очень важны при любом лечении рака, поскольку химиотерапия, или радиотерапия частично вызывают "самоубийство" клеток в ответ на повреждение ДНК, - сказал один из авторов исследования профессор Дэвид Лейн. - Поэтому, чтобы найти способы предотвращения появления раковых клеток, нам очень важно знать, как этот ген работает health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.