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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В трудные времена женский мозг работает лучше
    Опубликовано: 2017-02-07 08:04:21

    Головной мозг у самцов и самок млекопитающих по-разному реагирует на изменение условий окружающей среды, в частности, на голодание. Это установили учёные из Медицинского центра университета Питтсбурга (University of Pittsburgh Medical Center).


    Как обычно, исследование провели на мышах, точнее - на нейронах мозга мужских и женских особей.
    Ранее учёные концентрировали своё внимание на тканях, богатых питательными веществами - это мускулатура, печень, отложения жира. В ходе исследований выяснилось, что самцы стараются сохранить в организме белки, в то время как самки основную ставку делают на жиры.


    Однако такому органу, как мозг, для успешной работы необходим весь спектр питательных веществ. Для того чтобы выяснить, что же происходит с ним, Роберт Кларк (Robert Clark) и его коллеги воспроизвели в лабораторных условиях 72-часовое голодание организма.


    В результате в статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry, авторы пришли к выводу - женский мозг лучше справляется с последствиями голодания организма, нежели мужской.
    Уже после 24 часов моделирования стало ясно, что мужские нейроны испытывают большие трудности: например, такой важный показатель, как клеточное дыхание, упал на 70% (против 50% у женских нейронов).
    Даже по внешнему виду было заметно, что клетки мужских особей проявляют больше признаков аутофагии (процесса самопоглощения, во время которого происходит разрушение жизненно важных компонентов для использования их в качестве источника энергии). На этой странице можно посмотреть два видеоролика, иллюстрирующих клетки.
    Во время нехватки питательных веществ мужские нейроны "съёдают" себя изнутри и преуспевают в этом процессе гораздо больше, чем клетки мозга женских особей. Последние, наоборот, стараются запастись жирными кислотами и триглицеридами, выживая, таким образом, дольше.
    Данная работа - часть крупного международного исследования, изучающего влияние голода на организм человека и прочих животных. Подчас учёные делают весьма необычные открытия в этой области (читайте о змее, которая от голода растёт в длину).
    Что же касается влияния голодания на продолжительность жизни человека, то тут биологи не смогли прийти к единому мнению: существуют аргументы как за, так и против положительного влияния ограничений в количестве потребляемой пищи

    health.sumy.ua

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