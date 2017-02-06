Яблочко для уверенности в себе

Люди, неуверенные в собственной высокой квалификации, охотнее купят шариковую ручку, чем шоколадный батончик, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Такая покупка поможет им восстановить самоощущение высокоинтеллектуальной личности, утверждают авторы исследования, напечатанного в Journal of Consumer Research



Лейли Гао (Китайский университет Гонконга), С. Кристиан Уилер и Баба Шив (Стэнфордский университет) проследили, каким образом отдельные вынужденные манипуляции (например, для левши – писание правой рукой), внушают человеку ощущение неуверенности в себе. По мнению ученых, восстановить силу собственного «Я» довольно просто: стоит лишь сделать, приобрести или просто подумать об осознанно приятных вещах, пишет Здоровье в Украине.



В одном из исследований участников попросили написать о своем осознанном в плане здоровья поведении разными руками – доминирующей или недоминирующей. Некоторые из участников написали о самой важной ценности в их жизни (деятельности с целью восстановления чувства уверенности в себе). Все участники оценили свои желания и чувство собственного достоинства, а затем им предложили сделать выбор между яблоком (полезное лакомство) и сладким батончиком (вредное лакомство). При этом участники, самоуверенность которых была поколеблена (ведь они писали недоминирующей рукой) с большей вероятностью выбирали яблоко — это помогало им восстановить уважение к собственной личности

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