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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мате замедляет старение
    Опубликовано: 2017-02-06 10:44:25

    Популярный в Аргентине тонизирующий напиток мате, известный еще как парагвайский чай, замедляет старение организма. Об этом свидетельствует  исследование, проведенное аргентинскими учеными, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Отвар из листьев мате содержит большой процент полифенолов, которые укрепляют естественную защиту человеческого организма, не допуская повреждения клеток и таким образом препятствуя старению и развитию различных болезней.


    В исследовании указывается, что наиболее оптимальный отвар получается на основе 50 граммов мате и 500 милилитров воды при температуре 70 градусов по Цельсию. Содержание антиоксидантов в таком настое достигает 500-600 миллиграмм, что значительно больше, чем, к примеру, в настое того же количества черного или зеленого чая, утверждают аргентинские ученые.


    По мнению авторов исследования, важность полученных результатов заключается в том, что аргентинцы, которые почти все за редким исключением являются любителями этого напитка, могут продолжать наслаждаться его горьковатым вкусом не только ради удовольствия, но и с пользой для здоровья.
    Употребление мате на отдыхе и на работе, в помещении и на свежем воздухе остается неотъемлемой частью аргентинской культуры. Поэтому для каждого аргентинца важно иметь при себе термос с горячей водой, сосуд для питья любимого напитка, который также называется мате или " калабас", и металлическую или деревянную трубочку "бомбилья

    health.sumy.ua

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