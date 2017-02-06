В аптеку за красотой

Космецевтика – новое направление в косметологии. Космецевтические препараты эффективны в случаях, когда простая косметика как оказалось бессильной: они усмиряют угревую сыпь, справляются с краснотой, разглаживают морщины, стирают пигментации.



Уже не косметика, еще не лекарство.

Космецевтикой называются лечебные кремы, коие содержат особо активные компоненты. проникающие в глубинные слои кожи. Продают их в аптеках или же учреждениях косметологической направленности, в следствии чего возникло второе название – аптечная косметика.



Их разработка связана с теорией фотостарения, выдвинутой в середине 80-х годах прошлого века. Как оказалось, кожа увядает не столько вследствие естественного процесса, но и под действием УФ-излучения. Вскоре ученые открыли способность ретиноидов (производных витамина А), использовавшихся исключительно в дерматологии, восстанавливать кожу в последствии фотоповреждений. Эти и другие активные вещества стали включать в препараты в довольно высоких концентрациях – больших, чем в обыкновенную косметику, но меньших, чем в медикаменты. Базовыми ингредиентами космецевтики (от слов «косметика» и «фармация»), помимо ретиноидов, сегодня являются фруктовые кислоты, депигментанты (обесцвечивающие средства) и противоэритемные продукты (средства против покраснения кожи) О них и поговорим.



Золото косметологии.

В 1986 г. американские исследователи выяснили, что при повседневном нанесении 0,05% третиноина (производного витамина А) происходит восстановление кожи, поврежденной УФ-излучением – в частности, атрофичный эпидермис замещается нормальным. Сегодня ретиноиды стали лучшими омолаживающими средствами, их называют золотом косметологии. Они активизируют синтез коллагена, осветляют пигментации, справляются с угревой сыпью. Но их использование требует предосторожности – при чувствительной коже может возникнуть недовольство, тем более в последствии присутствия на солнце. Для такого для того, чтобы предотвратить осложнения, в косметику вводят экстракты зеленого чая, коры сосны, ромашки, календулы, а еще рекомендуются солнцезащитные средства. Ретиноевая косметика противопоказана тем, кто принимает препараты, повышающие фотосенсибилизацию кожи (тетрациклин, сульфаниламиды, тиазиды и пр.), беременным женщинам, поскольку витамин А может отрицательно повлиять на плод.

Фруктовая палитра.

Арсенал фруктовых кислот великоват, но чаще применяются гликолевая, лимонная, молочная, яблочная, виноградная. Под их действием растворяются вещества, скрепляющие ороговевшие клетки, обновляются коллагеновые волокна, осветляются пигментации. По сути, происходит поверхностный пилинг.

Такие кремы хороши для жирной кожи, поскольку при отшелушивании очищаются поры и исчезают угри. Они показаны и обладателям сухой, но слабочувствительной кожи. Впрочем в последствии использования препаратов уязвимость кожи к солнечным лучам повышается и держится возле 12 недель. В следствии этого очень важно предохранять кожу от солнца.

Содержание фруктовых кислот варьирует. В косметике класса масс-маркет концентрация не может превышать 10% В случае если фруктовых кислот в препарате более, его используют под контролем врача.

Осторожно с отбеливанием.

Действие солнца, тип кожи, заболевания печени – лишь некоторые причины всевозможных нарушений пигментации (среди коих веснушки, хлоазмы, сенильные пятна) Эффективным отбеливающим ингредиентом является гидрохинон. Он входит в состав кремов в концентрации 2-4% и требует осмотрительного обращения. При длительном применении гидрохинона может развиться охроноз, сопровождающийся потемнением кожи. Гидрохинон способен всасываться в кровь, в следствии этого его невозможно применять при беременности и кормлении грудью. Больше безопасными считаются экстракты руты, толокнянки, петрушки. Впрочем они менее эффективны.

Витамин С для кожи.

Покраснение кожи в области лица (эритема), сеточка расширенных сосудов (купероз) имеют все шансы возникать в следствии действия переохлаждения, УФ-излучения, низкокачественной косметики и пр. В этих случаях придут на содействие средства с витамином С, обладающие сосудосуживающим, противовоспалительным и противоотечным воздействием. Как не прискорбно, витамин С не вырабатывается организмом человека, а с пищей его обыкновенно поступает недостаточно. Кожный покров остро реагирует на нехватку витамина С, поскольку именно из него он в первую очередь заимствуется. Употребляя продукты с этим витамином (цитрусовые, черную смородину, помидоры) и применяя соответствующую косметику, можно помочь коже. В перечне растений, помогающих бороться с краснотой в области лица, – иглица, боярышник, кипарис, кора некоторых видов мимозы и др.

Красота – внутри.

Космецевтика может быть не столько для внешнего применения, но и внутрь. Такие средства называются нутрикосметикой и имеют разную форму ( капсулы, таблетки, пилюли), но суть у всех одна: действие на кожу, волосы, ногти не снаружи, а изнутри. Часто их используют в комплексе со средствами для внешнего применения (кремы, гели, сыворотки) Действие на кожу и организм «с двух сторон» усиливает целебный и эстетический эффект.

Как пользоваться?

К косметике с лечебным статусом предъявляются больше жесткие требования, чем к обычной. Ее безопасность обязана быть доказана не столько особыми лабораторными, но и клиническими исследованиями. Использовать активную косметику следует курсами, соблюдая некоторые правила. Не стоит в одно и тоже время применять средства разной направленности. В случае если беспокоят купероз и морщинки, то сначала следует справиться с куперозом, а уж после чего покупать лечебную косметику для омоложения. Обо всех нюансах применения космецевтики надо посоветоваться с дерматокосметологом, в крайнем случае – с консультантом при покупке

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