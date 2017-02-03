Страхование КАСКО – защита вашего авто

Сегодня покупатели новых машин, в основном, приобретают часто и полисы КАСКО. Но далеко не всегда автомобилисты прекрасно знают, на каких именно условиях лучше всего заключить договор страхования собственной машины.

В основном автовладельцы страхуют свое авто на сумму, которая равна ее стоимости. Цена такой страховки зависит от количества рисков, при которых работает страховая защита. Полное страхование каско защищает от самых разных рисков, а неполное, соответственно, предоставляет только частичную защиту. Например, договором страхования может являться предусмотрена выплата по аварии только тогда, когда владелец машин не был виноват в происшествии.

Автострахование – это просто Клондайк для различного рода мошенничества, поэтому страховщики, пытаясь полностью обезопасить себя, сначала полностью проверяют любое происшествие с Вашей машиной и, к сожалению, такая проверка может длиться очень много времени. Застраховав свое авто, можно не переживать некоторое время за его сохранность.

Поэтому на скорое возмещение ущерба надеяться не стоит. И если вдруг в какой-то страховой компании кому-то пообещали, что при наступлении страхового случая автостраховка будет выплачена в самые короткие сроки, тогда вообще не стоит радоваться, а, наоборот, стоит обеспокоиться.

Страховка КАСКО для подержанных машин авто с каждым днём все больше дорожает. Большое количество страховщиков просто отказываются от страхования машины старше 7-8 лет или же просто страхуют их по цене намного превышающей цену страховки, предполагаемую для новых авто.

Большая часть организаций сегодня совсем неохотно берется за страхование авто с пробегом. 3-4 года назад страховщиками довольно активно завоёвывался рынок в попытке заполучить абсолютно всех клиентов, при этом сильно не разбираясь. Но в настоящее время практически все страховые фирмы стали уменьшать количество убыточного страхования, переходя на более доходные виды деятельности. Поскольку по мере износа и старения машины и со снижением ее стоимости происходит значительное уменьшение платежа, который страховая компания получает от клиента.

Страхование КАСКО лучше всего оформлять в офисе - по времени будет примерно 30 минут с учётом обязательного фотографирования автотранспорта. Или же можно заказать полис, заполнив все необходимые данные и получить готовый договор, потратив всего несколько минут.