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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американский бизнес не исключает большей помощи Украине от администрации Трампа
    Опубликовано: 2017-02-06 09:15:14

    Полный состав администрации нового президента США Дональда Трампа пока до конца не утвержден, впрочем, по имеющимся сигналам, можно спрогнозировать возможность увеличения экономической поддержки для Украины в перспективе.

    Такое убеждение выразил в Вашингтоне президент Делового Совета Украина-США Морган Уильямс.

    “Бюджет Соединенных Штатов, в том числе в части выполнения многих программ подобного рода (экономической помощи другим странам – ред.), должен быть утвержден Конгрессом. Но мы убеждены, что поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас остается очень высокой”, – ответил глава Делового Совета на вопрос относительно его видения перспектив в этом направлении.

    При этом Уильямс не исключил, что уровень помощи со стороны США может быть увеличен при новой администрации, которая сейчас формирует кабинет и политику в отношении Украины.

    “Мы оптимистично оцениваем, что экономическая поддержка Соединенных Штатов по отношению к Украине будет оставаться очень твердой и надеемся, что будет повышена”, – отметил он.

    Инф. finance.ua

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