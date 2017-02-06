Полный состав администрации нового президента США Дональда Трампа пока до конца не утвержден, впрочем, по имеющимся сигналам, можно спрогнозировать возможность увеличения экономической поддержки для Украины в перспективе.
Такое убеждение выразил в Вашингтоне президент Делового Совета Украина-США Морган Уильямс.
“Бюджет Соединенных Штатов, в том числе в части выполнения многих программ подобного рода (экономической помощи другим странам – ред.), должен быть утвержден Конгрессом. Но мы убеждены, что поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас остается очень высокой”, – ответил глава Делового Совета на вопрос относительно его видения перспектив в этом направлении.
При этом Уильямс не исключил, что уровень помощи со стороны США может быть увеличен при новой администрации, которая сейчас формирует кабинет и политику в отношении Украины.
“Мы оптимистично оцениваем, что экономическая поддержка Соединенных Штатов по отношению к Украине будет оставаться очень твердой и надеемся, что будет повышена”, – отметил он.
Инф. finance.ua