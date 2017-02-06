Американский бизнес не исключает большей помощи Украине от администрации Трампа

Полный состав администрации нового президента США Дональда Трампа пока до конца не утвержден, впрочем, по имеющимся сигналам, можно спрогнозировать возможность увеличения экономической поддержки для Украины в перспективе.

Такое убеждение выразил в Вашингтоне президент Делового Совета Украина-США Морган Уильямс.

“Бюджет Соединенных Штатов, в том числе в части выполнения многих программ подобного рода (экономической помощи другим странам – ред.), должен быть утвержден Конгрессом. Но мы убеждены, что поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас остается очень высокой”, – ответил глава Делового Совета на вопрос относительно его видения перспектив в этом направлении.

При этом Уильямс не исключил, что уровень помощи со стороны США может быть увеличен при новой администрации, которая сейчас формирует кабинет и политику в отношении Украины.

“Мы оптимистично оцениваем, что экономическая поддержка Соединенных Штатов по отношению к Украине будет оставаться очень твердой и надеемся, что будет повышена”, – отметил он.

Инф. finance.ua