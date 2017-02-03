Еще 25 новых артезианских скважин планируют построить в Киеве

К 2025 году городские власти планируют построить еще 25 новых артезианских скважин для бюветов. Адреса работ формируются на основе обращений киевлян. Об этом сегодня во время открытия нового бювета на проспекте Науки, 23 заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

“Бюветных комплексов здесь не было вообще. Мы получили много обращений именно от жителей этого микрорайона, которые просили построить бювет в пешеходной доступности. Здесь пробурили скважину глубиной 280 метров. Как и на других скважинах, здесь установлена фильтровая колонна из пищевого пластика, что исключает соприкосновение воды с металлом”, – сказал заместитель главы КГГА.

П.Пантелеев напомнил, что за последние два года выполнен капитальный ремонт 75 бюветных комплексов, а также построено 10 новых артезианских скважин. До 2020 году город планирует построить еще 25 новых артезианских скважин.

“Наш долг, как городской власти – предоставить людям доступ к качественной бесплатной питьевой воде. За тем, чтобы в работе бюветов и в питьевых свойствах воды не было отклонений, следит предприятие “Киевводфонд” и городское управление Госпотребслужбы Украины”, – заверил представитель КГГА.

Инф. finance.ua