Укрзализныця озаботилась постельной проблемой

В 2017 г. Укрзализныця планирует приобрести свыше 581 тыс. новых комплектов постельного белья, соответствующего новым стандартам.

В 2017 г. ПАО Укрзализныця планирует массовую замену съемного инвентаря: подушек, одеял и матрасов. Перевозчик собирается отойти от старых стандартов, разработанных еще в советское время, и ввести новые, с учетом современных материалов и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сегодня, 2 февраля 2017 г., в помещении Южного вокзала станции Киев-Пассажирский, 14 украинских производителей образцы представили комплекты постельного белья, подушки, матрасы, одеяла, полотенца, простыни и другие текстильные изделия, необходимые для экипировки пассажирских вагонов.

"Пришло время отказываться от использования в поездах перьевых подушек и другого устаревшего съемного инвентаря. Проект соответствующего приказа - уже на рассмотрении в Министерстве инфраструктуры Украины. Мы рассчитываем к марту получить согласование на обновление стандартов и сделать 2017 годом массового обновления", - рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервису Укрзализныци Игорь Романков.

Всего в 2017 г. Укрзализныця планирует приобрести свыше 581 тыс. новых комплектов постельного белья, почти 28 тыс. зимних и 18 тыс. летних одеял и более 19 тыс. матрасов. Из этого количества в текущем году железнодорожники уже получили около 92 тыс. новых комплектов постельного белья и 1,1 тыс. матрасов.

Также в компании напомнили, что, в 2016 г. новыми комплектами постельного белья экипировали 76 поездов. В первую очередь его получили фирменные поезда повышенной комфортности категорий Ночной экспресс и Ночной быстрый.

Ранее сообщалось, что глава правления Укрзализныци Войцех Балчун заявил о том, что компания не будет повышать тарифы на железнодорожные перевозки.

ЛIГАБiзнесIнформ