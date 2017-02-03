ЕС внедрит в Украине большой проект в сфере миграции

Евросоюз готов выделить Украине €27,2 млн на реализацию проекта по управлению миграционными процессами.

В Украине готовится к внедрению проект по управлению миграционными процессами, под который Евросоюз выделяет €27,2 млн. Презентацию проекта провела сегодня в Киеве Международная организация по миграции (МОМ), сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, проект рассчитан на три года, он предусматривает создание интегрированной информационной системы управления миграционными процессами, осуществление мониторинга миграционной динамики и дальнейшую поддержку реформирования украинских органов государственной власти, ответственных за вопросы миграции.

Участие в презентации приняли глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, замминистра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева, глава представительства МОМ Манфред Профази и др.

"Это самый большой из всех проектов ЕС в сфере миграции, которые когда-либо реализовывались в странах Восточного партнерства. Мы предоставим 27,2 миллиона евро в следующие три года для реализации проекта управления миграционными процессами и убежищем в Украине", - сказал Мингарелли.

В пресс-службе МВД отметили, что проект поможет МВД, Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе быстрее и эффективнее предоставлять услуги пограничного контроля гражданам Украины и иностранцам.

В рамках реализации проекта ГПСУ будет передано серверное оборудование для обустройства пунктов пропуска, Государственной миграционной службе будет передано оборудование и программное обеспечение для Центра обработки данных.

Кроме того, проект предусматривает постоянный мониторинг миграционной динамики, что может стать основой для дальнейшего реформирования органов, занимающихся вопросами миграции в Украине, и помочь в разработке дальнейшей миграционной политики.

Как известно, Украина является транзитной территорией для крупных миграционных потоков в ЕС, который в данное время переживает острый миграционный кризис.

Причинами приостановления безвизового режима с ЕС, как условия визовой либерализации для украинцев, являются:

- рост необоснованных ходатайств о предоставлении убежища;

- отсутствие сотрудничества по реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства);

- угрозу безопасности ЕС со стороны въезжающих граждан.

ЛIГАБiзнесIнформ