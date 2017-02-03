Совбез ООН: Европа и США призвали прекратить огонь в Донбассе

Представители Франции, Великобритании и США заявили, что единственный путь решения конфликта - политический.

На заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась эскалация в Донбассе, представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению минских соглашений.

"Нужно, чтобы Россия прекратила вооружать сепаратистов и вывела свои войска, в том числе из Крыма", - сказал постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт. Он отметил, что слова России расходятся с действиями и нужно, чтобы Москва начала выполнять Минск.

Представитель Франции Франсуа Делатр отметил, что цель - это восстановление Украиной контроля над территорией в рамках международно признанных границ, в том числе Крымом. Он сказал, что вместе с Германией в рамках нормандского формата, Франция будет содействовать политическому решению конфликта.

Деларт призвал Россию повлиять на боевиков для прекращения огня.

Санкции США против России будут сохранены, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма, заверила представитель Соединенных Штатов Никки Хейли.

По ее словам, кризис на востоке Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не проявит уважение к суверенитету и территориальной целостности страны.

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил последнюю информацию о ситуации в Донбассе, в частности в Авдеевке, и показал фотографию погибшего военного Андрея Кизила.

Представитель России Виталий Чуркин отверг все обвинения и заявил, что за счет эскалации Украина якобы хочет отказаться от выполнения минских соглашений.

К политическому решению конфликта и прекращению эскалации призвали также представители Италии, Дании, Китая, Египта, Сенегала и другие.

1 февраля российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке Донецкой области. 2 февраля ремонтные бригады, которые пытались восстановить перебитые обстрелами линии электропередач, снова попали под огонь боевиков гибридной армии РФ.

ЛIГАБiзнесIнформ