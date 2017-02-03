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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лоукост Ryanair близок к выходу на украинский рынок
    Опубликовано: 2017-02-03 13:30:40

    Представитель Ryanair - о рейсах в Украину: в ближайшее время что-то будем объявлять.

    Авиакомпания Ryanair близка к принятию решения о выходе на украинский рынок, передает avianews.com.

    "Я думаю, что да, и в скором времени что-то будем объявлять в этом направлении. Украина является большим рынком с не очень привлекательной транспортной сетью и непредсказуемыми ситуациями на границе", - сказал главный сотрудник Ryanair по правовым вопросам и регулированию Юлиуш Коморек.

    По его словам, безусловно, под вниманием будут маршруты из Украины в Польшу, но также и в другие европейские страны.

    "Однако пока не могу сказать, появимся ли мы в Украине еще в этом зимнем сезоне или уже в следующем летнем сезоне", - добавил Коморек.

    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью телеканалу 24 заявил, что новый лоу-кост уже осенью начнет полеты из Львова в города Европы. Однако министр отказался сообщить имя компании, отметив, что сейчас идет переговорный процесс, и по договоренности с авиаперевозчиком он не имеет право разглашать его название.

    Ранее в Ryanair предпочитали воздерживаться от комментариев по поводу своего выхода на украинский рынок. 

    Ryanair (Сордс, графство Дублин, Ирландия) - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, осноснованнаяв 1985 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом. 

    Ryanair обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон - Дублин.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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