Мифы и правда о противозачаточных средствах

Всегда существовало множество мифов и слухов о применении гормональных противозачаточных средств, не всегда основанных на достоверных фактах медицины.

Что же чаще всего слышат от своих пациентов медики и фармакологи?

Среди наиболее распространенных выдумок являются:

- что эти лекарства вызывают увеличение веса женщины,

-что они провоцируют бесплодие,

-что увеличивают оволосение кожных покровов,

-провоцируют рак и множественные (более одного ребенка) роды.... и т.д.

На самом деле существует две главных проблемы, заставляющие ломать голову современным фармакологам.

Одна из них - это взаимосвязь между приемом медикаментов и гинекологическими опухолями. Оказалось, что прием противозачаточных гормональных препаратов выполняет защитную функцию от рака яичника, эндометрия (внутренней оболочки матки).

Причем в случае рака яичников эта защита сохраняется в течение последующих 30 лет.

С другой стороны замечено, что женщины, использующие эти препараты, чаще подвержены раку шейки матки и инфицированию вирусом папилломы человека. В тоже время эти женщины при половых отношениях не пользуются презервативами, которые в свою очередь являются единственно эффективной защитой при этих заболеваниях.

Рак шейки матки и даже предраковые состояния легко обнаруживаются при ежегодных профилактических осмотрах у гинеколога. В тоже время рак яичника представляет собою трудный случай для диагностики, и обнаруживается поздно. Если проанализировать эти ситуации с точки зрения риска и пользы, то окажется , что прием препаратов предохраняет от развития гинекологических опухолей и даже рака толстой кишки.

Другой проблемой для фармакологов при анализе эффективности гормональных противозачаточных средств - это риск развития трмбоэмболий при их приеме. В настоящее время этот риск значительно снизился, в связи разработкой новых препаратов, практически не содержащих эстрогены. Прежде чем назначить противозачаточные препараты, уролог должен расспросить пациентку о возможных случаях эмболий и тромбоза в его истории или в истории ближайших родственников.

Что касается увеличения веса - то гормональные противозачаточные средства практически его не вызывают. Пациентка может заметить в первые три месяца их употребления задержку жидкостей в тканях организма - увеличение живота. Эти симптомы со временем исчезают.

Для лечения этими противозачаточными средствами нет ограничений ни по длительности его применения, ни по возрасту пациентки.

Кроме того, их защитное противораковое действие просто необходимо у женщин перед менопаузой в возрасте 40-50 лет.

Совершенно неадекватны слухи, что препараты могут вызывать бесплодие или множественные (более одного ребенка роды).

Помимо гормональных противозачаточных средств, предназначенных для приема внутрь (через рот), существуют такие формы как кольца, пластыри, инъекции или формы, имплантируемые под кожу, которые тоже содержат гормоны. В некотором смысле эти формы выпуска более удобны и эффективны, так как в случае их применения исключены случаи забывчивости и нерегулярного приема препаратов, а значит риска нежелаемой беременности.

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