Курение вредит не только легким

О вреде курения сказано уже очень много. Однако табачный дым воздействует не только на легкие, но в первую очередь - на то, что находится во рту или в непосредственной близости от него, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Врач-пародонтолог Надежда Суровенко предупреждает: сигарета во рту прежде всего ухудшает состояние зубов, губ, слизистой.

Губы

Если вы курите много лет, то почти наверняка вам знакома проблема сухости губ. Все дело в том, что у курильщиков выделяется меньше слюны (организм отказывается воспринимать сигарету как что-то съедобное), поэтому человек испытывает ощущение сухости и поневоле облизывает губы. При этом они лишаются защитной водно-жировой пленки и моментально обветриваются на воздухе. В результате развивается воспаление красной каймы губ - хейлит.

Ваши действия. Пользуйтесь специальной увлажняющей помадой с лечебными компонентами, например маслом какао, миндальным маслом, экстрактом ромашки. Можно также перед сном смазывать кожу смягчающим детским кремом с витаминами А и Е.

Стоит также обратить внимание на зубную пасту - иногда она ухудшает состояние губ. Особенно агрессивно действуют на кожу пасты с содержанием фтора, способные вызвать стойкое раздражение. На время откажитесь от них и выбирайте пасты с травяными противовоспалительными компонентами.

Слизистая оболочка

Влияние табачного дыма на слизистую оболочку рта приводит к заболеванию, которое долгое время остается незаметным, поскольку курильщик никаких неприятных ощущений не испытывает, а врач-стоматолог не всегда обращает на слизистую внимание.

Речь идет о так называемой лейкоплакии курильщика или никотиновой лейкоплакии нёба. Это ответ слизистой оболочки на раздражение дымом. Когда вы его вдыхаете, дым поднимается вверх, к нёбу. Постоянное воздействие на слизистую нёба приводит к тому, что на ней появляются изменения. Сначала это просто беловатый налет, который можно заметить только при стоматологическом осмотре. Никакого неудобства или боли при этом человек не чувствует. Далее расширяются протоки слюнных желез, которые усиленно вырабатывают недостающую слюну. Затем на слизистой появляются плотноватые бугристые образования. Ее ткань меняется, возникает что-то типа бородавок.

Места, где развилась лейкоплакия, более сухие, на них меньше задерживается слюна. На этих участках не происходит обновления слизистой, а затем начинается процесс кератинизации, уплотнения: формируются более толстые оболочки клеток за счет нарушения обмена веществ. Если не лечить это заболевание (а первый этап такого лечения - отказ от курения), может развиться рак. При прекращении же курения проходит даже запущенная лейкоплакия на последних стадиях.

Ваши действия. Чтобы ускорить процесс выздоровления, полезно принимать витамины А и Е в таблетках или капсулах. Благотворно влияют на слизистую масляные аппликации, полоскание полости рта зверобоем, календулой, соком подорожника.

Не удивляйтесь, если заметите, что у вас во рту плохо заживают любые ранки. Это тоже результат действия горячего дыма, который при курении раздражает слизистую, обжигает ее. Всасывающиеся в слизистую химические компоненты дыма подавляют образование обеззараживающего полость рта фермента - лизоцима, так что любая инфекция развивается легче. Лизоцим, кроме того, участвует в нормальном восстановлении слизистой, а при курении этот процесс замедляется. Одновременно нарушается обмен витамина А, что также способствует снижению защиты. Поэтому принимать дополнительные порции витамина А совершенно необходимо даже тем, кто курит немного и пока ни на что не жалуется.

Зубы

Стало банальной истиной, что зубы у курильщиков имеют желтоватый оттенок. Избавиться от него не помогают ни особые отбеливающие пасты anti-smoking, ни другие ухищрения цивилизации. Эти пасты, как правило, содержат агрессивные химические компоненты, в первую очередь хлор и перекись водорода. Они разрушают эмаль зуба, поэтому после временного улучшения зубы желтеют еще сильнее.

Все дело, увы, только в курении. Оно усиливает образование зубного налета, который служит питательной средой для бактерий. При взаимодействии с веществами, содержащимися в табачном дыме, налет становится коричневым или приобретает желтоватый оттенок. Он более плотный, чем у некурящих, буквально срастается с тканью зуба. Когда вы вдыхаете пары никотина, тормозится слюноотделение. А слюна служит той жидкостью, которая смывает, удаляет большую часть налета. При нехватке слюны налет "нарастает" быстрее.

Кроме того, зубы у курильщиков не просто некрасивые - они гораздо более нездоровые. Ведь во рту у курящего человека фактически "работает" вредное химическое производство - как могут зубы противостоять его пагубному влиянию? При этом усиливаются не только стоматологические недуги, но и заболевания пародонта. Развитию пародонтита способствует спазм сосудов слизистой, который вызывает проникающий в нее никотин. Это приводит к уменьшению кровоснабжения всей зубной ткани, что сказывается на состоянии зубов и десен. Гнойные воспаления, гингивиты у курильщиков также лечатся дольше, чем у некурящих.

Ваши действия. Хотя бы раз в год посещайте стоматолога. Регулярно удаляйте зубной налет.

Запах изо рта

Нужно ли говорить, что некурящий человек всегда узнает курящего по неприятному запаху изо рта. Он обычно настолько стоек, что все ухищрения в виде ароматических пастилок, спреев, жевания кофейных зерен и листьев петрушки только уменьшают, но не уничтожают полностью запах сигарет. А пародонтит и другие воспалительные заболевания полости рта этот запах только усиливают.

Вносят свой вклад и желудочно-кишечные проблемы, которые у курильщиков начинаются с большей вероятностью, чем у некурящих людей, - ведь никотин, растворяясь в жидкости, омывающей слизистую оболочку рта, проникает на слизистую пищевода и далее, попадая в желудок и способствуя развитию гастрита, язвы, дуоденита.

Ваши действия. Постарайтесь отказаться от вредной привычки.

Только цифры

75% мужчин и 21% женщин в России курят постоянно.

1-2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает только то, что эта доза вводится в организм не сразу, а по частям.

200 затяжек в день делает средний курильщик. Каждый раз он вдыхает более 30 ядовитых химических соединений.

25% регулярных курильщиков сигарет умрут преждевременно по причине курения.

После 3 месяцев курения человек становится зависим от табака. У женщин табачная зависимость формируется более стремительно, чем у мужчин.

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