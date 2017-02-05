Продукты, вызывающие сексуальное желание

Многовековой интерес к вопросам секса привел к открытию возбуждающего действия ряда продуктов. Возбуждают запах, вкус, химический состав, внешний вид еды (или эти свойства в каком-либо определенном сочетании).

У каждого народа список таких продуктов насчитывает несколько десятков названий. Они могут возбуждать страсть, продлевать период сексуальной активности и т.д. В одном кулинарном рецепте даже утверждается, что, если мужчина отведает данное блюдо, эрекция будет сохраняться целый месяц. Это, конечно, явное преувеличение. Однако многие продукты действительно являются возбуждающими.

Ниже перечислены некоторые из них.

Миндаль, часто называемый "королем орехов". Миндаль богат рибофлавином, белком, витамином Е и кальцием. Его веками употребляли индусы, арабы и китайцы для сохранения сексуальной потенции. Аюрведа, классическая индийская книга о здоровье, отмечает, что миндаль - хорошее питание для мозга, возбуждающее средство; его масло обновляет спинномозговую жидкость.

Марципан, сладкая миндальная масса - десерт гурманов, считающийся особенно возбуждающим. Миндаль растет на Востоке, в Италии, Испании, Калифорнии и везде пользуется такой репутацией.

Аспарагус (спаржа) - проверенное временем

лекарство от болезней простаты. Своей формой аспарагус напоминает фаллос. Спаржа содержит аспарагин, известный диуретик, который стимулирует работу мочеточников. Нежные побеги срезают и едят весной. Чем моложе побег, тем он нежнее. Варить спаржу надо недолго, не переваривая. Богатая витамином "А", фосфором, кальцием и калием, спаржа по праву считается возбуждающей пищей.

Авокадо. Свое название этот фрукт получил от ацтеков, называвших так яички. И действительно, свешивающиеся с дерева плоды авокадо походи на мужские яички. Авокадо - высокопитательный фрукт, богатый белками, витамином "А", калием и незаменимыми жирными кислотами, в рационе с успехом заменяет мясо. Авокадо - одно из составляющих салатов. Его также мелко натирают или оно подается протертым, как гуакамол - любимое блюдо мексиканцев. Популярность его вышла за пределы Мексики. Возбуждающее действие авокадо известно давно. Эти плоды доставляли Людовику XIV, страдавшему половым бессилием. Существует множество разновидностей этого фрукта, самый питательный из них - хаас, растущий в Калифорнии.

Банан. Из-за своей фаллической формы банан всегда был "героем" множества анекдотов. Бананы богаты калием и природными сахарами. Аюрведа называет банан одним из возбуждающих средств. Один из рецептов возбуждающего блюда из бананов: прослоить их карри с маслом и грецкими орехами. Съеденное за завтраком, это блюдо возбудит ваш сексуальный аппетит на весь день.

Икра - деликатес, и ее цена это подтверждает. Икру некоторые люди считают основной "любовной" пищей. Самка осетра может произвести целых 100 фунтов икры за один раз - поразительная плодовитость. Аристократы с времен Казановы до наших дней считали икру лучшим лакомством в постели. Как и все яйца, икра богата белком и легко переваривается. Трудно отрицать ее особое стимулирующее действие на половые органы.

Кокос. Аюрведа утверждает, что кокос увеличивает количество спермы и очищает мочевой пузырь. Мякоть ореха, вязкую, богатую маслом, в тропиках едят вместо мяса. Индийские врачи рекомендуют его как ценную пищу при повышенной утомляемости, вызванной хроническими заболеваниями. Кокосовое молоко с медом утоляет жажду, улучшает пищеварение, повышает сексуальный аппетит.

Напиток из ананасового сока, свежей папайи и натертого свежего кокоса - деликатесный, омолаживающий и освежающий завтрак, который пополняет запас ферментов и возбуждает сексуальный интерес.

Яйца. Яйца - белковый продукт, который веками используется в качестве сексуального стимулятора. Перед любовными утехами их с удовольствием ел Казанова. Аюрведа называет яйца "мгновенно укрепляющими". Шейх Нафзаи, автор "Душистого сада", рекомендовал есть как можно больше жаренных в масле яиц, чтобы обеспечить себя "топливом" для энергичного бесконечного любовного марафона. Яичный ликер (яйца, смешанные с молоком, сливками, медом, ванилью и мускатным орехом) - "любовный" десерт (если он вообще существует). Из яиц можно приготовить множество вкусных блюд. Только старайтесь покупать свежие яйца.

Чеснок - фу, какой запах! Да. Но благодаря своему знаменитому запаху чеснок - особенно ценная "любовная" пища. Он широко используется в восточной и индийской медицине и также известен как "русский пенициллин" благодаря своим удивительным свойствам природного антибиотика. Как любовный "фильтр" чеснок вообще можно назвать легендарным продуктом. Он используется итальянцами (они известны как хорошие любовники) и незаменим в кухне гурмана. Однако если вы хотите употреблять чеснок для разжигания страсти, не забывайте, что предполагаемый партнер должен тоже его съесть, чтобы дыхание одного не вызывало неприязнь у другого. Чеснок, жаренный в масле с яйцами, - традиционное блюдо перед любовью на всю ночь.

Мёд. Иногда его называют пищей богов. Мед представляет собой сладкий эликсир, который производят пчелы из цветочного нектара. Существуют сотни медовых ароматов - они зависят от цветов, с которых пчелы собрали нектар. Все эти запахи уникальны: от тяжелого, глубокого аромата каштанового меда до легких, увлажняющих губы запахов лаванды и дикого чебреца. Мед особенно почитают за то действие, которое он оказывает на половую жизнь. Он - лучший восстановитель сексуальной энергии и входит во все рецепты возбуждающих блюд вместе с орехами, фруктами, яйцами, мясом. Мед можно есть только натуральный, негретый и не фильтрованный, сохраняющий свой природный вкус.

Ламинария (морская капуста). Кто бы мог подумать, что обыкновенная морская водоросль окажется в одном ряду с самыми экзотическими продуктами, стимулирующими сексуальность? Ламинария высокопитательная и, как и пыльца, содержит все необходимые питательные вещества. Богатство минеральными солями позволяет ей превращать обыкновенные или ослабленные железы в маленькие испускатели гормонов. Морская капуста готовится с овощами или рыбой и особенно вкусна в собственном соку. Ежедневное употребление ламинарии поможет вам надолго сохранить форму.

Грибы. Грибы, чья шляпка, похожая одновременно на зонтик и головку пениса, возвышается над стройной ножкой, окутаны вековыми легендами, страхами и домыслами. Съедобные, галлюциногенные и даже ядовитые, в фольклоре многих стран они считались возбуждающими пророческий дар и посланниками смерти. Многие полагают, что сома - легендарное вещество космического видения - на самом деле просто галлюциногенный гриб Amanita Muscaria. Раньше грибы были пищей элиты. Сейчас налажено их выращивание в больших количествах. Из них готовят супы, салаты, подливки, соусы. Вообще они малопитательны, но содержат много цинка. Считается, что грибы - источник сексуальной энергии.

Лук. Продукт повседневного употребления. Его подвиды - жемчужный, белый, желтый, испанский и бермудский. Этот самый обычный, всем известный овощ, стоит на вершине пирамиды продуктов, дарующих человеку сексуальную силу. Лук, который называют "мускусом бедных", восхваляется в Аюрведе как диуретик, - а также тонизирующее, стимулирующее, очищающее кровь и возбуждающее средство. В исламской, китайской, европейской и индийской любовной традиции ни один продукт так широко не используется, как лук. В подливках, копченостях, в жарком, рубленый, порезанный кольцами и даже в виде сока, лук считается прекрасным средством для поддержания сексуальности. Его употребление запрещено в монастырях. Но в домашней кладовой он необходим.

Фисташки. В Средней Азии и Индии считается, что фисташки возбуждают сексуальность. В настоящее время они активно культивируются и в Калифорнии. Говорят также, что они очищают кровь. Фисташки с медом оживляют любовное влечение.

Кунжутное семя. Кунжут очень высоко ценится. Некоторые народы наделяют его мистическими свойствами. Кунжутное семя очень питательно. Его широко используют в Индии и других восточных странах. Кунжутное семя содержит большие количества витамина Е и, возможно, по этой причине оно широко известно как пища для мужественных мужчин. В Индии считается, что кунжут удлиняет жизнь. Тахини, масло из молотого семени, - прекрасный заменитель мяса. Его советуют употреблять с медом для повышения сексуальной активности. Из молотого кунжута и меда делают халву, славящуюся на Востоке своими возбуждающими свойствами.

Проростки пшеницы. Наиболее питательная часть ее зерен. Проростки являются хорошо известной "здоровой пищей". Они богаты витамином "Е", знаменитым "сексуальным" витамином, а также остакозанолом, известным сперматогенным фактором. Проростки пшеницы повышают сексуальную активность и изменяют половую жизнь настолько, что это трудно не заметить. С чем бы вы их ни ели, пшеничные проростки прекрасно действуют. Покупайте их в вакуумной упаковке, иначе они испортятся и будут иметь горький вкус. Масло из проростков тоже доступно. Одного ежедневного глотка масла достаточно для длительного высокоскоростного любовного полета.

Дикий рис. На самом деле это совсем не рис. Это - дикое водяное растение, похожее на камыш, растущее в болотистых районах центра Соединенных Штатов. Оно чрезвычайно дорогое и подается в небольших количествах как деликатес. Часто его используют как начинку пирога или готовят с коричневым рисом. Дикий рис обладает удивительным, ни с чем несравнимым вкусом. И у него достаточно стойкая репутация "любовной пищи". Попробуйте его с подливкой и фаршированными грибами и насладитесь его омолаживающим и возбуждающим эффектом.

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