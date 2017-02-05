6 правил хорошего самочувствия летом

Летняя жара изматывает: в зной тяжело не то, что работать, а даже отдыхать. По мнению врачей-диетологов, адаптироваться к летним градусам помогает правильный рацион. Каких правил следует придерживаться в еде, чтобы чувствовать себя хорошо даже в самую жаркую погоду, Smachno.ua рассказал эксперт Надежда МЕЛЬНИЧУК.

Правило 1. Не набивайте желудок

Жара провоцирует: так и тянет к холодильнику — там ведь холодно. А если уж открыл, так не уходить же с пустыми руками — и ты начинаешь (или продолжаешь) есть.

Тем не менее, именно этого делать в жару как раз и не стоит. Большое количество пищи требует больших затрат энергии — для того, чтобы переварить все съеденное. И организм вместо того, чтобы тратить силы на другие жизненно важные процессы бросает их на переваривание.

Кроме того, переедание приводит к перегрузке пищеварительного тракта и нарушает его работу, а лишняя еда, как известно, оседает на боках.

Поэтому для того, чтобы хорошо себя чувствовать, вставайте из-за стола с легким чувством голода.

Правило 2. Облегчите рацион

Рацион (и не только в жару, а вообще) в первую очередь должен быть сбалансированным. Так, белков (птица, рыба, молочные продукты) в нем должно быть около 14-15%, жиров (как растительных, так и животных) — не более 11-12%. Все остальное — это углеводы.

Постарайтесь употреблять меньше простых углеводов (сладкого, мучного) и больше сложных — овощей, фруктов, каш.

В жару нарушается кислотно-щелочной баланс организма. Начинается ацидоз: баланс сдвигается в «кислую» сторону. Поэтому организму нужны компоненты, которые имеют щелочную валентность — растительная пища и молочные продукты.

Включайте в летнюю меню больше овощей, зелени, ягод, фруктов (тем более что сейчас их сезон). Меньше мяса, жареного, жирного и копченого — эти продукты, как и переедание, нагружают пищеварительную систему.

Правило 3. Пейте достаточное количество воды

В жаркую погоду организму требуется в 1,5-2 раза больше жидкости, чем в холодное время года. Особенно вода актуальна при физических нагрузках: человек больше потеет и ему надо восполнять потерянную влагу.

Кроме того, летом, как правило, тело больше открыто и увеличивается площадь испарения жидкости из организма.

Суточная потребность человека в воде в среднем — 2,5 литра. Эту норму можно рассчитать индивидуально: на килограмм веса требуется 30 мл жидкости. При этом не забывайте, что она поступает в организм не только в чистом виде, но и из других продуктов — овощей, фруктов, супов и т.п. Поэтому пейте в меру, чтобы избежать отечности.

О том, чем лучше утолять жажду, Smachno.ua уже писал. Добавим лишь, что пить следует небольшими глотками.

Правило 4. Ешьте 5 раз в день

Возьмите за правило есть не менее 3 раз в день — основные приемы пищи чередуйте с двумя перекусами.

Небольшие порции позволят не отягощать пищеварительную систему, которая, как уже говорилось, очень уязвима в жару.

Перекусы лучше делать фруктовые или кисломолочные.

Правило 5. Устраивайте разгрузку

Разгрузочные дни — это как выходной для организма. Кстати, овощной, фруктовый, ягодный или кефирный день тоже лучше устраивать в выходной, когда организму не требуется много энергии.

Особенно хорош ныне будет огуречный день — огородные огурцы сейчас в самом соку. Лучше всего брать не корнишоны, а плотные огурцы среднего размера.

А огуречный сок будет полезен при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ.

Правило 6. Употребляйте поменьше алкоголя

Чем реже вы будете пить алкоголь в жару — тем лучше. Спиртное вызывает обезвоживание организма, а алкогольный градус в сочетании с градусами окружающей среды усложняет его работу.

Если все-таки употребляете алкоголь, то отдавайте предпочтение натуральному сухому или полусухому вину. Ненатуральный продукт (вино из концентрата) — это шок для печени.

Нетоксичной для организма дозой алкоголя считается 200 мл вина или 30-40 мл водки.

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