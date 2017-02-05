Осторожно: отрава медленного действия на столах

Мы едим сосиски из отходов и сметану из пальмового масла. Продукты питания в любом случае должны быть качественными, а учитывая нынешние цены - и подавно! Но не тут-то было. В супермаркетах продают испорченное мясо, на рынках - просроченную рыбу, а в молоке обнаруживается чуть ли не вся таблица Менделеева! Но если даже самые полезные продукты таят в себе немало опасностей, что можно сказать о продуктах питания, которые не были удостоены титула «лучших из лучших»?

Жители больших городов питаются настолько неправильно, что в современной медицине даже появился термин «синдром мегаполиса». Он характеризуется нарушениями обмена веществ, снижением иммунитета, расстройствами психофизиологического развития. Все это усугубляется заболеваниями желудочно-кишечного тракта - от легких форм гастритов до системной патологии, что еще больше ограничивает поступление в организм необходимых микроэлементов, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, говорят диетологи. Ситуация усугубляется хроническими стрессами и гиподинамией, присущими подавляющему большинству населения мегаполисов. Что же нам есть, а от чего лучше отказываться?

Шедевр химической промышленности

Один из главных врагов здорового питания - фастфуды.

Систематическое посещение фастфуда ведет к нехватке в организме жизненно важных веществ

Примечательно, что опасность для здоровья возникает не сразу, а при постоянном употреблении в пищу подобной еды. «В свое время среди американских банковских служащих проводили ряд исследований. Их результаты показали, что систематическое посещение фастфуда приводит к монотонному питанию, и, как следствие, к нехватке в организме жизненно важных веществ - витаминов, минералов, пищевых волокон», - рассказал заведующий кафедрой гигиены питания Национального медицинского университета им. Богомольца Виктор Циприян.

О том, что фастфуды вредны для здоровья, наконец-то узнали и депутаты. А, узнав, страшно разволновались. Народный депутат от БЮТ Александр Сочка предложил обязать заведения быстрого питания информировать потребителей о последствиях несбалансированного питания для их здоровья, отметив, что «еда в заведениях быстрого питания является шедевром химической, но никоим образом не пищевой промышленности».

Убойная сила салата

По мнению обывателя, салаты скорее относятся к категории «здоровых блюд», нежели к блюдам, вредным для здоровья. Однако недавнее исследование британцев полностью развеяло этот миф. Оказалось, что в некоторых салатах из супермаркетов содержится больше жира и калорий, чем в «биг маках» и картошке фри, пишет rb.ru.

В некоторых салатах содержится больше жира и калорий, чем в «биг маках» и картошке фри

Исследователи отметили, что на готовых салатах, продающихся в британских супермаркетах, часто указываются неверные данные о калорийности и содержании жиров, что вводит покупателей в заблуждение. Между тем, истинные пищевые свойства этих продуктов не позволяют отнести их к категории хоть сколько-нибудь здоровой пищи. Одна порция иного салата содержит до 70% дневной нормы потребления жира для человека.

Главная причина высокой калорийности и жирности салатов - сливочные соусы и майонез. Однако и магазинные салаты без майонеза вряд ли можно назвать полезными. «В готовых блюдах, хранящихся более 4 часов, возникает угроза размножения микроорганизмов, которые могут вызвать пищевые отравления. Что касается конкретно салатов, то речь о пользе это блюда может идти только в том случае, если салат приготовлен недавно. Чем дольше простоял готовый салат, тем меньше его биологическая ценность», - убежден Циприян.

Колбаса из отходов

Уж сколько раз твердили миру, что колбаса и сосиски - это совсем не тот продукт, который вы себе представляете. Тем не менее, колбасные изделия по-прежнему являются «лучшим мясом» для украинца, хотя мясом там и не пахнет! Государственная ветеринарная служба в очередной раз заявила: украинскую колбасу делают из отходов!

Наша читательница купила сосиски с целым списком гидроколлоидов. «В этих сосисках удельный вес мяса можно считать символическим, а остальное - это вода, переведенная в форму коллоидного геля и заключенная в форму сосиски», - поделилась печальным опытом покупательница.

Наверное, тот диетолог, который бы назвал колбасу здоровой пищей, еще не родился. «Почти все витамины, содержащиеся в мясе, в процессе изготовления колбасы разрушаются. Зато колбасные изделия, особенно сырокопченые колбасы и ветчина, содержат гистамин, способный вызвать головные боли, аллергию, кожные болезни, воспаления и заболевания желудка», - рассказала врач-диетолог Лариса Буткова. Кроме того, аллергическую реакцию могут вызвать красители и стабилизаторы, без которых не обходится ни одно колбасное производство.

Белка в колбасе становится все меньше, а жира и сои - все больше

Теоретически колбаса как мясной продукт должна являться поставщиком белка, однако на практике белка в колбасе становится все меньше, а жира и сои - все больше, говорит Циприян.

По словам академика Национальной академии наук Украины и Украинской академии аграрных наук, ректора Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Дмитрия Мельничука, в некоторых сортах колбасы содержится не более 10% мяса, в нее кладут даже свиную и говяжью кожу, причем ее разбивают до такой степени, что получается эмульсия. Остальное - соя, мука, крахмал, вода, соль, красители, ароматизаторы, усилители вкуса.

«При этом по названию отличить такие колбасы от натуральных невозможно. В одном из учебных хозяйств нашего университета мы запустили колбасный цех. Кинулись - нет специалистов-технологов, способных делать колбасу из натурального мяса! Из крахмала, муки, всякой требухи - это пожалуйста, потому что отвыкли от натуральных продуктов. Мы нашли советские ГОСТы 1977 года, по ним и производим», - рассказал Мельничук.

Китайские грибы и крашеные маслины

Исследование, проведенное «Газетой по-киевски» совместно с экспертами показало, что грибы у нас продаются сплошь китайские, а маслины - ...крашеные.

Баночные оливки докрашивают до равномерного черного цвета

Оказалось, что оливки редко дозревают на дереве до равномерного черного цвета, в связи с чем в составе баночных маслин появляется добавка Е-579 - глюконат железа. Эта добавка «стабилизирует цвет» - то есть подкрашивает не почерневшие участки маслин.

В 4 из 7 банок с «лесными опятами», купленными «Газетой...», опята не обнаружились. В банках оказались грибы китайского происхождения, которые растут не в лесу, а в опилках на заводе.

Когда умирает «живой» квас?

Проверки Главного управления по вопросам защиты прав потребителей обнаружили нарушения в 178 точках реализации бочкового кваса из 187 проверенных. Вопрос о том, можно ли в таких условиях считать квас «здоровым напитком», остается открытым.

Специалисты напомнили, что квас из бочки должен быть обязательно холодным. Теплый квас свидетельствует о том, что его срок годности закончился. «Срок хранения «живого» кваса не превышает 48 часов, и за это время напиток не должен нагреваться даже в сильную жару», - сообщили интернет-газете «СЕЙЧАС» в управлении.

Незадраенный люк, по словам экспертов, свидетельствует о том, что по дороге квас, скорее всего, разбавили водой.

Специалисты Главного управления по вопросам защиты прав потребителей напомнили и об основных отличительных чертах «правильного кваса» в бутылках:

- настоящий квас должен быть мутноватым, с небольшим осадком на дне бутылки;

- в составе должны присутствовать дрожжи, сахар и солод;

На этикетке бутилированного кваса должно значиться «продукт брожения»

- на этикетке должно быть указано «продукт брожения».

Покупателя должны насторожить следующие надписи на этикетке:

- «газированный» (хороший квас не может быть газированным - пузырьки в нем появляются в процессе брожения, а не из-за дополнительного обогащения углекислотой);

- «напиток приготовлен из квасного концентрата» (при приготовлении настоящего кваса концентраты не используются);

- коды «Е» (чем больше в составе кваса ароматизаторов, стабилизаторов и заменителей сахара, тем меньше от него пользы).

Долгой жизни не предвидится?

В погоне за прибылью отечественные производители пищевой продукции жертвуют качеством - в ход идут искусственные заменители, обеспечивающие любой вкус, запах и цвет. Маслины красят, кур пичкают антибиотиками, молоко разбавляют водой, а молочный жир заменяют пальмовым маслом. Яблоки и картофель переполнены нитратами, виноград - пестицидами. Человек уже никуда не денется от интенсивных технологий откорма животных и выращивания растений.

Искусственные заменители обеспечивают продуктам любой вкус, запах и цвет

По словам Мельничука, приемов, которые используют недобросовестные производители, чтобы заработать, сэкономив на качестве, огромное множество: «Мне бы не хотелось их комментировать - возможно, до чего-то некоторые производители еще не додумались, так мы, не дай Бог, их научим. Лучше скажу, как это отражается на здоровье украинцев. Вот, к примеру, отечественные переработчики извлекают жир из натурального коровьего молока и заменяют его пальмовым маслом.

Подобным образом поступают и с продуктами, которые продают под видом сливочного масла, сметаны: смешивают различные жиры, кладут искусственные добавки, придающие запах и вкус натурального сливочного масла или сливок. Наша пищеварительная система генетически к этому жиру не приспособлена. Особенно страдают дети, больные люди и старики. Может, я жестко скажу, но при таком питании нынешнее поколение не будет жить так же долго, как их бабушки и дедушки».

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