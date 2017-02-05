4 способа, как усилить любовь

Все хотят жить в мире и согласии со своей второй половинкой, но, к сожалению, не всегда все получается гладко и спокойно. Специалисты выявили 4 простых способа, как усилить любовь и поддерживать теплые отношения в семье:

1. Попробуйте что-то новенькое

Крепкие отношения базируются на доверии и взаимопонимании, но и в них может наступить период стагнации, если пара не ищет новых путей взаимного исследования и наслаждения друг другом. Займитесь новым для вас видом деятельности, который вам обоим прийдется по душе, испробуйте это в течение нескольких выходных. Разузнайте у друг друга, чем вы занимались до того, как встретились, и решите, хотите ли продолжить этим заниматься.Можете даже просто пойти в новый ресторан или поехать отдыхать в новое необычное место, где никто из вас никогда не был. Даже такие спокойные и, казалось бы, простые вещи помогут вам по-лучше друг друга узнать, возможно вы узнаете о партнере что-то совсем неожиданное и станите еще ближе к друг другу.

2. Радуйтесь вашей несхожести

Нет в мире людей, которые на 100 % похожи на своих семейных партнеров. Вместо того, чтобы менять вашу вторую половинку так, чтобы вам понравилось, постарайтесь определить чем именно вы не похожи и внимательно

присмотритесь к индивидуальным чертам друг друга. В тоже время тщательным образом обсудите с вашим партнером ваши отличительные черты. Дайте ему (ей) свободно дышать и выражать себя и ожидайте того же со стороны вашего партнера. Развивая свои индивидуальные черты, вы сможете укрепить узы ваших теплых отношений.

3. Говорите друг с другом открыто и честно

Никогда не бойтесь спросить о том, что хотите узнать и не скрывайте то, о чем жаждите рассказать. Неразрешенные ссоры и разногласия, а также неразделенные переживания - самая большая преграда нужному развитию отношений. Дайте друг другу возможность быть честными без страха обвинения или унижения, выражайте свои чувства максимально - так вы только ближе станите друг к другу. Ведь ваш партнер не умеет читать мысли и не всегда сможет понять расстроены ли вы или обеспокоены чем-то. Старайтесь спокойно обсуждать те моменты, по поводы которых у вас возникают разногласия. Делайте все возможное, чтобы ни вы, ни ваш партнер не боялись излагать свои мысли и желания.

4. Не бойтесь быть беззащитными в глазах вашего партнера

"Я всегда мечтал стать профессиональным гонщиком"; "Когда я была в школе, то начала писать роман и хтела бы его завершить"; "Твое кружевное белье меня заводит". Все это может звучать тривиально, и очень редко люди отваживаются выразить все свои мечты, чувства или желания даже самым близким людям. Они боятся показаться еще ребенком или смешным и наивным человеком. Откройтесь своему партнеру, не бойтесь, что окажитесь беззащитными и ранимыми - без этого вам не сложить крепких отношений. Расскажите друг другу о всех ваших глупых детских промахах, о ваших смешных и нелепых желаниях, о том, чем вы мечтали в детстве, кем хотели стать, когда вырастите.Доверяйте друг другу и любите друг друга, тогда вы точно будете счастливы, и самые крепкие и надежные отношения вам гарантированы.

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