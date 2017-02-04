Как избавиться от угрей и другие вопросы о молодой коже

Глядя на прыщавого отрока, многие родители себя успокаивают: «Ничего, весеннее солнышко все угри подсушит!»

Может ли солнце обуздать подростковые прыщи? Правда ли, что дети «расцветают» от сладких булочек? Нужно ли требовать, чтобы дети умывались на ночь с мылом?

О том, как подросткам ухаживать за кожей, рассказывает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Любовь Мазитова.

Влияние солнца преувеличено

На солнце пропадают все прыщи. Так считают многие. На самом деле угревую болезнь солнце не лечит. Цвет кожи может стать летом лучше. Потому что под действием солнечных лучей в организме синтезируются витамины. На отдыхе, на свежем воздухе клетки лучше насыщаются кислородом, лучше идут все обменные процессы – вот как солнце оживляет кожу.

Но и инфекция от солнца расцветает и быстро размножается! Все эти стрептококки и стафилококки, которые живут в гнойничках. Так что прыщи на жаркое летнее солнце лучше не выставлять.

Проблема пола

Мальчики покрываются прыщами чаще и сильнее, чем девочки. Есть такое мнение. На самом деле эта напасть поражает детей 11-17 лет, во время полового созревания, независимо от их пола. Раньше считалось, что и волосы становятся жирными, и угри высыпают из-за повышенного количества тестостерона – мужского полового гормона – в крови. А он есть как в организме мужчин, так и женщин. Но последние исследования уточнили: дело не в количестве гормона, а в его активности, именно она приводит к усиленному выделению кожного сала. А излишне активен он у тех, кто в младенчестве перенес перинатальную энцефалопатию, например.

Сбои в работе гипоталамо-гипофизной системы у девочек могут наступить после приема гормональных контрацептивов – гормональные противозачаточные препараты влияют на выработку собственных гормонов, и как результат – на лице угри. А еще эта система, контролирующая активность гормонов, чутко реагирует на стрессы. Хотите, чтобы у ребенка была хорошая кожа, – берегите его нервы.

Что еще кроме активности гормонов вызывает угри? Генетическая предрасположенность к таким дефектам кожи и постоянное присутствие инфекции в организме, то есть наличие тонзиллита, гайморита, незалеченных зубов. И если с наследственностью ничего не поделаешь – за жирную пористую кожу, которая передается в роду от бабушки к внучке, никто не в ответе, то уж вылечить насморк и зубы может каждый.

При чем тут булочки?

Так, значит, булочки ни при чем? – можете спросить вы. Ведь существует стойкое убеждение, что именно любовь к сладкому – сдобе, конфетам, шоколаду – заставляет нежные детские личики покрываться противными гнойными прыщами.

Да, чрезмерное поедание углеводов не делает кожу бархатной, но дело в том, что непреодолимой тягой к сладкому страдают как раз те дети, у кого нарушена работа гипоталамо-гипофизной системы. У них очень бурный обмен веществ, он требует быстрой подпитки калориями. Так что страсть к булочкам – не первопричина роста прыщей, это, скорее, показатель того, что у ребенка есть нарушения в работе гормональной системы.

А увлекаться булочками, конечно, не надо, так же, как и продуктами, которые содержат консерванты – газированными напитками, чипсами... Консерванты плохо влияют на поджелудочную железу, ухудшают обмен веществ в организме, от этого страдает и кожа.

Уход по правилам

Что же могут сделать бедные дети со своей кожей, покрытой вульгарными юношескими угрями? Вылечить насморк, если он есть, запломбировать зубы, не нервничать, поменьше есть сладостей и пищи с консервантами, побольше – свежих овощей и фруктов.

Далее, за кожей надо правильно ухаживать. У подростков кожа обычно жирная и пористая. Она может казаться сухой, если мы умываемся водой из-под крана, вода больших городов содержит много хлорной извести. От нее кожа после умывания стягивается и обезвоживается.

Вечером жирную кожу лучше не умывать водой, не разносить по лицу инфекцию из прыщиков, а очищать от пыли и грязи лосьонами для жирной кожи: «Огуречным», например, или розовой водой. Можно прокипятить лепестки одного цветка розы, отвар остудить и протереть им кожу до чистой ватки.

Утром полезно умываться подкисленной водой. В кислой среде микробы погибают. Кипяченую воду надо на ночь поставить в холодильник, а утром выжать в нее пол-лимона из расчета на 1 литр воды или подкислить 1-2 ст. ложками 4%-ного яблочного уксуса.

Жирную пористую кожу обязательно надо чистить. Прошли те времена, когда подросткам в косметических кабинетах выдавливали угри, разрушая при этом мелкие капилляры. Сейчас есть более современные виды чистки. Если кожа не очень запущенная, можно чистить лицо и дома.

Раз или два в неделю, принимая душ, надо лицо распарить. Взять мочалку, желательно из натуральных материалов, насыпать на нее пол чайной ложки питьевой соды и пол чайной ложки морской соли, которую вы заранее дважды пропустили через кофемолку, чтобы крупные кристаллы не царапали кожу. И распаренное лицо хорошенько мочалкой прочистить. Потом обязательно сузить поры. Взять 2 ст. ложки кипяченой воды, 1 ст. ложку яблочного уксуса, 1 ст. ложку одеколона – самого простого: «Тройного» или «Сашу» – все смешать и этим раствором протереть лицо.

Летом, после пребывания на солнце, кожу, чтобы не сохла и не шелушилась, надо обязательно смазывать смягчающими кремами на основе ланолина, вазелина.

А еще летом полезно прополоскать, хорошенько промыть свою кожу в морской воде или в бассейне с природной минеральной водой. Так что везите, милые мамы и папы, свое прыщавое чадо к морю или на курорты минеральных вод.

Кстати

Элементарные прыщи, акне, комедоны – это все названия обычных угрей, вульгарных, как о них еще говорят. Угри представляют собой хроническое воспаление сальных желез. Часто появляются в виде гнойничков, причем не только на лице, но и на теле.

Наша кожа – сложная система, выполняющая многочисленные функции, одна из которых – выделительная. В числе прочих продуктов, выделяемых кожей, – кожное сало, которое защищает ее от пересыхания и растрескивания. Его вырабатывают железы, расположенные глубоко в коже. По специальным каналам сало поступает на поверхность кожных покровов.

При усиленном выделении сала протоки закупориваются. В них же скапливаются и отмершие клетки кожи, образуя угри. Если поверхность угря покрыта тонким слоем кожи, такое образование называют белой точкой. Сало, лишенное защитной оболочки, вступает в реакцию с воздухом, окисляется и чернеет. Так появляются черные точки.

Скопления избытка сала и отмерших клеток – прекрасная среда для размножения различных бактерий, (которые всегда присутствуют на нашей коже). Бактерии провоцируют воспаление и нагноение каналов.

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