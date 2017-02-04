Хроническая усталость имеет 7 основных причин

Первая и самая главная причина - регулярное недосыпание. По статистике, в 60-е годы прошлого века среднестатистический человек отводил на сон 8 часов, сейчас – примерно 6,5. Люди стали меньше спать из-за ускорившегося темпа жизни, вынуждающего заниматься все большим количеством дел. Но помимо этого увеличилось количество людей, страдающих расстройствами сна (например, на фоне стресса), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Исследователи из Северо-западного университета (штат Иллинойс) доказали, что недосып, накопленный в течение нескольких дней, нельзя компенсировать за один раз. Дело в том, что нехватку сна в течение суток организм способен без ущерба компенсировать на следующий день. Систематическое неполучение «компенсации», в течение нескольких дней подряд, приводит к раздражительности, подавленному состоянию и ожирению, пишет news.mail.ru.

Любители посидеть на диете также рискуют получить синдром хронической усталости. Их можно разделить на три группы. Одни (и их меньшинство) действительно умудряются, посидев на диете, расстаться с лишним весом. У других ничего не получается – и они оставляют попытки ограничить свой рацион. Третьи же без сна и отдыха подбирают себе все новые диеты или начинают одну и ту же каждый раз с начала.

Именно они, эти упорные любители диет находятся в группе риска. Они постоянно испытывают чувство вины и неудовлетворенности за невыполненные планы по похуданию, они пытаются наказать себя все более строгой диетой, страдают от постоянного чувства голода (и часто – от недостатка важных веществ).

Третья причина — хронические боли. Исследования показывают, что между пациентами с депрессией, посттравматическим синдромом и хронической болью есть определенное сходство. Это так называемая дезаптационная реакция, которая выражается в мышечной слабости, снижении аппетита и либидо, уменьшении физической активности, беспокойном сне и снижении концентрации внимания. Такой человек постоянно чувствует себя измотанным, истощенным, и это сильно снижает качество жизни.

Любители кофе также рискуют вместо ожидаемой бодрости получить обратный эффект. Все просто: возникает эффект привыкания, для бодрости требуется все большая доза, которую, в конце концов, невозможно постоянно увеличивать. Кроме того, потребление кофеиносодержащих напитков усиливает обезвоживание. Тем, кому сложно отказаться от привычки пить несколько чашек кофе в день, имеет смысл сочетать их с питьем воды в течение дня.

Впрочем, тем, кто обходится без кофе, вода тоже не повредит. Диетологи советуют пить 8 стаканов воды ежедневно.

Аналогичный эффект приносит употребление энергетических напитков. Принимая этот достаточно мощный стимулятор, человек получает ударную дозу кофеина, таурина и часто женьшеня. После такой мобилизации внутренних резервов, организму требуется восстановление и отдых.

К повышенной утомляемости приводит также недостаток кислорода от постоянного пребывания в душном помещении, который замедляет обмен веществ. А малоподвижность при этом вовсе не приводит к экономии энергии: мышцы без нагрузки теряют тонус, в итоге исчезает и энергия. Более того, физическая активность снижает не только риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и риск возникновения депрессии и, как выяснилось, влияет на продолжительность жизни.

Исследователи Университета Южной Каролины в течение 12 лет вели наблюдения за группой из 2600 пожилых людей. Выяснилось, что физическая активность влияет на продолжительность жизни гораздо сильнее, чем даже наличие нормального индекса массы тела. Иными словами, неважно, полный человек или худой: если он много времени в течение дня проводит в движении, он проживет дольше.

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