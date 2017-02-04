Король среди фруктов – лекарство от многих болезней

Гранат никогда не был фруктом заурядным. С древних времен его называли королем фруктов – по легенде, именно гранат с его венчиком на макушке подсказал людям форму королевского головного убора.

В наше время к титулу короля добавилась репутация суперфрукта – за чрезвычайно полезные свойства.

Так уж сложилось, что в древности любой круглый и сладкий плод то и дело норовили назвать яблоком. Гранат не избежал этой участи – в древнем Риме его называли malum granatum (яблоком зернистым). К римлянам он попал через финикийцев, отсюда его второе имя – malum punicum (яблоко пуническое, т.е. финикийское). От объединения обеих версий произошло и ботаническое название этого растения – Puncia granatum. Исследователи полагают, что родина граната – Персия или Афганистан. Известно также, что древние иудеи начали культивировать его более 5000 лет назад. А одно из первых изображений граната относится к правлению египетского фараона Аменхотепа IV (приблизительно 1400 г. до н.э.).

В одном плоде содержится 400-700 сочных семян, порой их бывает и более тысячи штук – благодаря этому с доисторических времен гранат является символом плодовитости: по обычаю, чтобы в семье было много детей, в Древней Греции давали невесте проглотить гранатовое зернышко. Основной признак зрелого граната – кожура: она должна быть равномерно окрашенной, плотной и сухой. В народной медицине издавна шли в дело и косточки, и кожура плодов, и цветки, и кора растения: настой косточек назначали в климактерический период (т.к. они содержат природные эстрогены), отвар кожуры – как средство от диареи, стоматита и конъюнктивита, отвар коры – как глистогонное средство, а цветы заваривали в качестве витаминного чая. И все же главной ценностью граната по сей день считается сок его плодов. К слову, в лучших культурных сортах граната выход сока составляет до 80 процентов от объема плода. О свойствах гранатового сока известно давно: Гиппократ рекомендовал его для лечения кожных заболеваний и ожогов, а Авиценна упоминал о его целительных свойствах более ста раз, особенно упирая на то, что всем видам граната присущи бактерицидные и вяжущие свойства. Уже в те времена было известно, что сок граната оказывает мочегонное, желчегонное, обезболивающее и общеукрепляющее действие, повышает аппетит и благоприятно влияет на кроветворение. Недавнее исследование американских ученых показало, что стакан гранатового сока в день помогает справиться с импотенцией.

В XX ученые выяснили, что в соке и мякоти зрелых плодов граната содержатся органические кислоты (в основном лимонная, в небольших количествах – винная, яблочная, янтарная, борная и щавелевая). Терпкость его вкуса обусловлена наличием дубильных веществ, а сладость – высоким (до 20 процентов) содержанием моносахаридов (фруктозы, глюкозы и сахарозы). Кроме того, гранатовый сок содержит калий (до 378 мг), магний, фосфор, кальций, натрий, железо (не так много, как принято считать – всего 0,7 мг), а также алюминий, кремний, хром, никель и медь. Ну и, разумеется, витамины: С, В6, В12 и Е.

Как пишет neboley.com.ua, мощное же лечебное воздействие гранатов ученые объясняют их антиоксидантными свойствами: в 2004 году израильские ученые установили, что в гранатовом соке содержится больше антиоксидантов, чем в любом другом. Благодаря им гранатовый сок помогает организму бороться со свободными радикалам – высокоактивными молекулами, атакующими клетки организма и повреждающими их ДНК. Также употребление граната содействует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Как показывают последние исследования, гранат эффективно предохраняет от возникновения рака простаты, замедляет разрушение хрящей при артрите – об этом на одной из международных конференций говорил исследователь из США Навиндра Сиирам.

Понятно, что за такие достоинства гранат стали называть суперпродуктом и он превратился в один из самых востребованных фруктов – во всем мире продажи гранатового сока растут рекордными темпами. В кулинарии зерна граната используют в основном как приправу, а его сок – для маринования и тушения мяса, а также в качестве основы для соусов. Главные кулинарные недостатки гранатовых зерен – трудоемкость очистки плода от кожуры и большое количество косточек. Облегчить процесс можно несколькими способами. Например, слегка подморозить его в морозильнике, а затем разрезать на несколько частей. Зерна будут легко отделяться от кожуры. А можно надрезать кожуру и замочить плод в глубокой миске минут на пять, а затем, держа гранат под водой, разломать его на кусочки – кожура всплывет, а зерна опустятся на дно. Что касается гранатовой «костлявости», то сегодня в супермаркетах можно найти так называемые гранаты без косточек (на самом деле косточки там есть, но они мягкие, не горькие и вполне съедобные).Выжимать сок из спелого граната лучше всего с помощью соковыжималки для цитрусовых с конусной верхушкой. Как вариант – перетолочь гранатовые зерна с небольшим количеством сахара деревянной толкушкой в неокисляющейся посуде, слегка разбавить холодной кипяченой водой, а затем процедить. Жмых можно еще раз залить водой – через полчаса получится прекрасный витаминный напиток.

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