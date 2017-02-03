7 главных правил интимной гигиены

Во всем, что касается ухода за кожей лица и тела, мы проявляем завидную осведомленность и компетентность. А вот забота об интимных частях тела - тема настолько деликатная, что не каждая мама посвятит дочь в ее тонкости... Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила интимной гигиены.

Итак, Правило 1

Не применяйте обычное косметическое мыло для интимной гигиены. Какой кислотно-щелочной баланс у нашей кожи? Правильно, 5,5. А знаете ли вы, что pH влагалища гораздо ниже - 3,3? Природа специально его "окислила", чтобы вредные микробы погибали, а сперматозоиды легко находили путь к яйцеклетке, пишет Sexyweek.ru.

Обычный гель для душа делает "интимный" баланс более щелочным. Это открывает зеленый коридор болезнетворным бактериям, которые провоцируют молочницу и вагинит, и "включает" красный свет сперматозоидам. Поэтому пользуйтесь только специальными, "кислыми" средствами. Они мягко очищают, дезодорируют, уничтожают вредную флору и снимают раздражение слизистой.

И запомните: гель для интимной гигиены не предназначен для лечения заболеваний, передающихся половым путем. Если вас беспокоят выделения, зуд или жжение - обращайтесь к гинекологу.

Правило 2

Принимайте интимный душ минимум два раза в день. В идеале он, конечно, необходим после каждого посещения дамской комнаты. Но если такой возможности нет, запаситесь влажными салфетками, пропитанными антисептическим лосьоном. В них нет спирта, вызывающего раздражения слизистой, зато много увлажняющих растительных масел, успокаивающих экстрактов лекарственных трав и восстанавливающей кислотно-щелочной баланс молочной кислоты. Но это правило действует только в том случае, если вы приобретаете салфетки только с пометкой "интимные" и только в аптеках.

Правило 3

Ежедневные прокладки необходимо менять каждые четыре часа - не реже! Ведь все, что они впитали, - прекрасная среда для размножения бактерий. Чем дольше вы используете прокладку, тем меньше от нее пользы и тем больше вероятность воспаления. Кстати, это же правило касается и прокладок для критических дней. Если вы склонны к аллергии, отдайте предпочтение обычным прокладкам без отдушки, а не ароматизированным.

Будьте особенно внимательны к интимной гигиене, если вы беременны. Ведь 80 процентов осложнений вызваны инфекциями влагалища, которые возникают из-за незнания элементарных правил ухода.

Правило 4

Прокладки для критических дней используйте с учетом "капелек" на упаковке. Их количество - 2, 3, 4, 5 - означают, насколько много влаги они способны вобрать. А вовсе не длительность критических дней. К вашему сведению, одной капелькой маркируют тоненькие ежедневные прокладки, хотя обычно на коробках ее не изображают. Шестью каплями или надписью "night" снабжены ночные прокладки - они шире дневных и рассчитаны на то, чтобы защищать белье с вечера до утра. Гинекологи советуют в первые дни менструации, когда выделения интенсивные, использовать прокладки с четырьмя и больше каплями, а в остальные дни - с двумя-тремя. И обязательно носите прокладки в индивидуальной упаковке.

Кстати, не так давно на рынке появились спецпрокладки, пропитанные экстрактами лекарственных трав. В списке заболеваний, от которых избавляет новинка, не только воспаления органов малого таза, нарушение менструального цикла, спайки, эндометриоз, но и... геморрой.

Правило 5

Это правило касается тампонов. Используйте их только в первые дни менструального цикла и меняйте каждые два часа. Превышение срока эксплуатации провоцирует сухость влагалища и раздражение слизистой, а также чревато быстрым размножением опасных микробов. Вещества, которые они начинают выделять в гигантских дозах, могут попасть в кровеносную систему и стать причиной так называемого синдрома токсического шока. Внимание! При воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки тампоны лучше не использовать.

Правило 6

Защищайтесь от бактерий и излишней сухости кремами для интимной гигиены. Недаром их советуют наносить даже перед купанием в бассейне или в открытом водоеме. Антисептические добавки, которыми они обогащены, не оставят болезнетворным бактериям ни единого шанса. Эти кремы можно использовать и в качестве лубрикантов (т. е. заменителей смазки) при занятиях сексом. Они смягчают, увлажняют и успокаивают слизистую, восстанавливают ее защитную пленку. Между прочим, это особенно актуально для женщин бальзаковского возраста. Дело в том, что после сорока изменяется гормональный фон, и рН слизистой половых органов становиться более щелочным. Кремы для интимной гигиены лучше покупать аптеках, а не в секс-шопах.

Правило 7

Максимально удобное нижнее белье - это залог интимного здоровья. Известно ли вам, что больше всего нареканий у гинекологов вызывают модные нынче трусики стринги и танга? Безусловно, они выглядят красиво и сексуально, но тоненькая полосочка во время ходьбы "работает" как переносчик бактерий из ануса к половым органам. Кроме того, если белье слишком плотно прилегает к коже, оно перекрывает к ней доступ кислорода и нарушает кровообращение.

Правильное белье должно быть из натуральных материалов (хлопка, льна, шерсти и др.). Оно впитывает влагу, позволяет коже дышать и не создает питательной среды для бактерий. Но у натурального белья есть минусы - оно быстро растягивается и теряет вид. А шерстяное совершенно неприемлемо в жару. Синтетическое белье, конечно же, красиво, но не выдерживает никакой критики: оно не впитывает и не пропускает влагу. В результате на коже могут появиться высыпания и раздражения.

Трусы из микрофибры красиво выглядят и не вредят интимному здоровью. Единственное "но" - стоят недешево. В любом случае, какое бы белье вы ни выбрали, проверьте, чтобы ластовица у него обязательно была из хлопка.

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