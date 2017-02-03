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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Самые полезные в мире напитки
    Опубликовано: 2017-02-03 12:24:43

    Рейтинг самых полезных с мире напитков составили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Основан список на содержании в напитках антиоксидантов, рассказывает Eurolab.ua. Выглядит он следующим образом:  

     

    Гранатовый сок  

     

    Содержит кальций, фосфор, магний, железо, натрий. Очень полезен для сердечнососудистой системы, показан при гипертонии, анемии и малокровии. Не стоит пить людям с язвенной болезнью и повышенной кислотностью. 

     

    Красное вино 

     

    Сразу несколько исследований свойств вина за последний год показали его пользу в профилактике раковых заболеваний. Многие диетологи также советуют принимать вино ежедневно вместе с едой, однако наркологи предупреждают: ваша доза не должна превышать 30 граммов. 

     

    Виноградный сок  

     

    В нем много витаминов группы В, полезных для волос и ногтей, и аскорбиновой кислоты, которая поможет вам бороться с микробами. Кроме того, виноградный сок помогает сохранять крепкую память, борется с раком груди и поддерживает упругость и эластичность кожи. 

     

    Черничный сок  

     

    В народе черника известна тем, что укрепляет зреие . На самом деле ее полезные свойства намного шире - черника помогает бороться с сахарным диабетом, предупреждает заболевания десен и сохраняет молодость всего организма. 

     

    Сок черешни  

     

    Содержит витамин А, необходимый зубам и глазам, железо и витамин С (борется с инфекциями). Также снижает риск развития многих видов рака, препятствует возникновению заболеваний мочевыводящих путей, помогает сохранять память в зрелом возрасте. 

     

    Сок асаи  

     

    В ней содержатся особые растительные пигменты, увлажняющие кожу и препятствующие ее старению. В плодах асаи также много жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга и нервной системы.  

     

    Клюквенный сок  

     

    Обладает жаропонижающим эффектом, помогает при кашле и насморке, выводит из организма токсины, повышает активность мозга и снимает усталость. Также является сильным мочегонным, при этом не вымывая из организма необходимый ему калий. 

     

    Апельсиновый сок  

     

    Отличное средство профилактики простуды и гриппа. Также снимает усталость, активизирует работу мозга и укрепляет кровяные сосуды. Полезен при гипертонии и атеросклерозе. Противопоказан людям с повышенной кислотностью и низким содержанием кальция. 

     

    Чай  

     

    Сорт имеет мало значения. Главное, чтобы это был настоящий чай, а не концентрат в бутылке. Чай не только тонизирует и бодрит, но и борется с болезнями сердца и различными инфекциями.  

     

    Яблочный сок  

     

    Применяют при атеросклерозе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек. Также нормализует работу кишечника, выводит токсины из организма и быстро восстанавливает силы после физических нагрузок. 

     randevucity.net

     

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