Самые полезные в мире напитки Опубликовано: Рейтинг самых полезных с мире напитков составили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Основан список на содержании в напитках антиоксидантов, рассказывает Eurolab.ua. Выглядит он следующим образом: Гранатовый сок Содержит кальций, фосфор, магний, железо, натрий. Очень полезен для сердечнососудистой системы, показан при гипертонии, анемии и малокровии. Не стоит пить людям с язвенной болезнью и повышенной кислотностью. Красное вино Сразу несколько исследований свойств вина за последний год показали его пользу в профилактике раковых заболеваний. Многие диетологи также советуют принимать вино ежедневно вместе с едой, однако наркологи предупреждают: ваша доза не должна превышать 30 граммов. Виноградный сок В нем много витаминов группы В, полезных для волос и ногтей, и аскорбиновой кислоты, которая поможет вам бороться с микробами. Кроме того, виноградный сок помогает сохранять крепкую память, борется с раком груди и поддерживает упругость и эластичность кожи. Черничный сок В народе черника известна тем, что укрепляет зреие . На самом деле ее полезные свойства намного шире - черника помогает бороться с сахарным диабетом, предупреждает заболевания десен и сохраняет молодость всего организма. Сок черешни Содержит витамин А, необходимый зубам и глазам, железо и витамин С (борется с инфекциями). Также снижает риск развития многих видов рака, препятствует возникновению заболеваний мочевыводящих путей, помогает сохранять память в зрелом возрасте. Сок асаи В ней содержатся особые растительные пигменты, увлажняющие кожу и препятствующие ее старению. В плодах асаи также много жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга и нервной системы. Клюквенный сок Обладает жаропонижающим эффектом, помогает при кашле и насморке, выводит из организма токсины, повышает активность мозга и снимает усталость. Также является сильным мочегонным, при этом не вымывая из организма необходимый ему калий. Апельсиновый сок Отличное средство профилактики простуды и гриппа. Также снимает усталость, активизирует работу мозга и укрепляет кровяные сосуды. Полезен при гипертонии и атеросклерозе. Противопоказан людям с повышенной кислотностью и низким содержанием кальция. Чай Сорт имеет мало значения. Главное, чтобы это был настоящий чай, а не концентрат в бутылке. Чай не только тонизирует и бодрит, но и борется с болезнями сердца и различными инфекциями. Яблочный сок Применяют при атеросклерозе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек. Также нормализует работу кишечника, выводит токсины из организма и быстро восстанавливает силы после физических нагрузок. randevucity.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.