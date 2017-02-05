Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС) предупреждает сограждан о резком увеличении числа случаев гонореи, устойчивой к воздействию антибиотиков. Новые данные, собранные в 26 городах страны свидетельствуют о том, что доля возбудителей заболевания, обладающих лекарственной устойчивостью, возросла за последние пять лет с 1 до 13%.
В связи с этим CDC призывает американских врачей отказаться от использования ципрофлоксацина и других аналогичных препаратов, до последнего времени рассматривавшихся как лекарства «первой линии» при лечении гонореи. Теперь медикам рекомендуется начинать лечение с сильнодействующих препаратов — цефалоспоринов, к которым ранее прибегали лишь в исключительных случаях.
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