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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем вызвана задержка менструации
    Опубликовано: 2017-02-05 15:04:53

    Продажа домашних тестов на беременность обычно увеличивается в первые месяцы года, поскольку больше женщин в это время, как правило, беременеют, или думают, что они забеременели, о чем заявили представители компании «Инвернесс Медикэл» — производители тестов на беременность под названием «Клир-блю Изи».

     Доктор Брэд Аймлер — президент Американской ассоциации беременности, заявил, что большинство детей рождаются в августе и сентябре, через девять месяцев после декабря и января. Кроме того, зимние праздники, как правило, являются для женщин большим стрессом, а стресс приводит к тому, что не приходят месячные — первый признак беременности.


    Он объясняет, что наилучший способ отличить настоящую беременность от ложной тревоги — сосредоточиться на дополнительных симптомах беременности. К ним относятся набухшая или мягкая грудь, усталость, тошнота, рвота, головные боли, боли в спине, изменение аппетита. Женщины, у которых не пришли месячные, но которые больше ничего не чувствуют, скорее всего, не беременны. «Отсутствие других симптомов беременности, наверное, лучший показатель того, что это просто стресс, связанный с праздниками», — говорит он.


    Изменения в характере менструации не обязательно являются показателем того, что женщина слишком много занимается спортом, поскольку менструации обычно возвращаются к норме в течение одного-двух месяцев. Все больше женщин склонны стремиться зачать во время праздников, чтобы провести большую часть своей беременности зимой, когда они могут оставаться дома и отдыхать. Зимой женщины также могут «проникнуться духом» праздников, когда они проводят счастливое время с детьми и с семьей.

    medicus.ru

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