Опасно быть тощим толстяком

Если в действительности нужно принимать в расчет не внешний облик и показатель веса, а то, что у нас внутри, то, как выясняется, многие худые люди страдают опасным… ожирением.



Сегодня некоторые врачи считают, что внутренний жир вокруг жизненно важных органов, таких как сердце, печень или поджелудочная железа, невидимый невооруженным глазом, может быть столь же опасным, как и более очевидный для окружающих подкожный жир большинства толстяков.



«Быть худым внешне не означает автоматически не быть тучным», — отмечает доктор Джимми Белл, профессор молекулярной медицины из Имперского колледжа в Лондоне. С 1994 года Белл и его группа просканировали около 800 человек с помощью аппаратов магнитно-резонансной визуализации (MRI) и создали «жировые карты». Эти карты показывают, где у того или иного человека происходит отложение жира.

По их данным, у людей, поддерживающих вес с помощью диеты, а не физических упражнений, могут оказать крупные запасы внутреннего жира, даже если на вид эти люди кажутся стройными. «В целом необходимо в корне пересмотреть такое понятие, как тучный человек», — говорит Белл, чью работу финансирует британский Совет медицинских исследований.

Без ясно видимых сигналов, таких, как, например, округлившаяся талия, худые люди могут усыпить свою бдительность, ложно полагая, что поскольку они не страдают избыточным весом, значит — они здоровы. «То, что кто-то худой, еще не делает его защищенным от диабета или других факторов риска, связанных с болезнями сердца,» – считает доктор Луи Тайчхольц, глава кардиологического отделения клиники Хакенсэк в Нью-Джерси.

Даже люди с нормальным индексом массы тела (ИМТ — стандартная мера определения ожирения, рассчитывается таким путем: масса тела делится на рост в квадрате) могут иметь необычно высокий уровень внутренних жировых отложений.

Среди женщин, просканированных Беллом и его коллегами, более 45% тех, чей ИМТ находится в норме(20−25), фактически имеют чрезмерные запасы внутреннего жира. Среди мужчин этот показатель составил почти 60%.

Таких людей Белл называет TOFI (thin outside, fat inside), то есть худые снаружи и толстые внутри. «Чем тоньше человек, тем больше удивление», — отмечает он, сообщая, что худые толстяки есть даже среди профессиональных моделей.

Тем не менее, большинство экспертов до сих пор считают, что нормальный вес является показателем хорошего здоровья, и что ИМТ является волне достоверной оценкой.



medicus.ru