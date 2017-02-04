Дятлы помогут в лечении малярии

Обыкновенный дятел может обладать естественным иммунитетом к возбудителю малярии. Изучение этого механизма открывает возможность разработки нового терапевтического средства, помогающего свести к минимуму риск передачи опасного заболевания от одного человека другому.

К таким выводам пришли ученые из группы исследования экологии паразитарных инфекций при Верховном совете научных исследований Испании.

В течение нескольких месяцев они проводили изучение проб крови птенцов дятла в возрасте от 3 до 13 дней. Установлено, что эти пернатые обладают естественной защитой от паразитов, относящихся к роду Haemoproteus, которые считаются близкими родственниками возбудителей малярии. При заражении в плазме крови дятлов резко повышается уровень иммуноглобулинов.



Эти белки обладают свойствами антител и участвуют в реакции иммунитета. Ученые также заметили, что иммуноглобулины, образно говоря, «группируют» паразитов, заставляя их поражать меньшее количество эритроцитов и предотвращая тем самым заражение большего числа красных кровяных клеток. При этом паразиты не достигают фазы развития взрослого организма, что снижает риск их дальнейшего распространения.

Исследователи считают, что некоторые дикие птицы обладают естественным механизмом защиты от паразитов, родственных возбудителям малярии. Руководитель научной группы Хосе Мартинес де ла Пуэнте не исключает, что подобный механизм «может проявляться также у людей и других позвоночных». Каждый год в мире фиксируется свыше 200 млн. случаев заболевания малярией и провоцируемых ею заболеваний, сообщает ИТАР-ТАСС.



medicus.ru